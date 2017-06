Naudi: “Andorra Turisme coacciona l’acció de control dels consellers”

El conseller general del grup parlamentari liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit lamenta “la contínua coacció d’Andorra Turisme a l’acció de control del Consell General”. Amb aquestes paraules el polític massanenc respon a la nota de premsa enviada ahir per la societat pública on posen en dubte precisament la funció de control del parlamentari: “Sempre hem respost de la millor manera possible al continu degoteig de preguntes formulades pel senyor Naudi a Andorra Turisme. No obstant, volem expressar els nostres seriosos dubtes sobre la idoneïtat d’aquestes per seguir i controlar l’estratègia turística i les accions que duu a terme la societat.” Naudi lamenta que Andorra Turisme posi en dubte la funció de control dels consellers generals i qualifica la situació d’“inèdita”.

En la mateixa nota de premsa, Andorra Turisme respon a unes preguntes escrites formulades pel conseller liberal sobre els “reiterats incompliments en les recomanacions del Tribunal de Comptes per part d’Andorra Turisme” i en què ironitzava davant de la manca d’aplicació de les recomanacions del tribunal per part de la societat: “Sembla que se’n riguin, del Tribunal de Comptes”, va afirmar. Per Andorra Turisme, les acusacions de Naudi estan “fora de lloc” i les consideren “una manca de respecte envers la nostra entitat”. A més, remarquen que recomanacions del tribunal com la mancomunació de signatures ja s’apliquen des del gener d’enguany.

Per la seva banda, Naudi matisa que la mancomunació de signatures “només l’han arreglat parcialment” i deixa clar que davant de la recent publicació dels informes del Tribunal de Comptes “l’únic que faig és tornar a preguntar sobre tres coses que fa cinc anys reclama el tribunal a Andorra Turisme”.