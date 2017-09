Naudi demana informació al Govern sobre l’evolució d’Espic

Carles Naudi d’Areny-Plandolit vol saber l’evolució econòmica de la societat Espic, empresa participada per Andorra Telecom i situada a la Massana. El conseller general del grup liberal (GPL) sol·licita al Govern, a través d’una demanda d’informació, que se li faci arribar el balanç econòmic de l’empresa, el compte de resultats, la memòria econòmica i el pla de negocis pel qual es va validar el projecte. D’aquesta manera, Naudi vol rebre informació d’una empresa participada per Andorra Telecom “de la qual no sabem res”, apunta. Naudi creu que “és necessari que des del Consell General es pugui rebre informació de societats participades per empreses públiques en el marc de contribuir a una major transparència d’una empresa com Andorra Telecom, que depèn del Govern i, per tant, el cent per cent dels seus diners són de tothom”. El parlamentari afegeix que “les decisions empresarials que pren Andorra Telecom s’han de seguir de prop per l’afectació que puguin acabar tenint sobre els comptes públics de tot el país”, recollia un comunicat del grup liberal.

Espic és un call center situat a la Massana participat per Andorra Telecom i MST Hòlding, un grup d’empreses espanyol, i que es va posar en funcionament a principis de l’any 2016.