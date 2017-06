Naudi pregunta a l’executiu per la lluita contra l’intrusisme

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, ha presentat una bateria de preguntes al Govern en relació amb les actuacions dutes a terme pel Centre d’Atenció Contra l’Intrusisme Empresarial (CACI) per lluitar contra aquesta xacra, segons va informar la formació.

I és que des d’SDP es va mostrar la preocupació per l’increment de l’intrusisme ja que, segons recorden, es tracta d’una “pràctica de competència deslleial que perjudica els empresaris i professionals d’Andorra i que també té conseqüències negatives per a les arques públiques”.

Per aquest motiu, i arran dels resultats de les actuacions dutes a terme pel CACI el 2016 anunciats pel ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, a principis de maig –que constataven un increment del nombre d’expedients oberts per intrusisme– Naudi demana a l’executiu pel nombre de denúncies fetes per la ciutadania que es van rebre a Govern per cada sector empresarial durant els anys 2015 i 2016. Així mateix, el parlamentari d’SDP demana també a l’executiu que precisi quantes i quines han estat les sancions imposades.

Pel que fa a la situació específica dels monitors de les estacions d’esquí, SDP vol saber quines actuacions s’han fet durant la temporada 2016-2017 a les estacions d’esquí amb relació als acompanyants i monitors que actuen pel compte d’operadors estrangers.

Finalment, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés també vol saber quins procediments sancionadors s’han obert per impagament de cotitzacions a la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) i per absència de regularització de les declaracions impositives corresponents.