Naudi pregunta pels “reiterats incompliments” d’Andorra Turisme

El conseller general del grup parlamentari liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit ha preguntat al Govern pels rei­terats incompliments de les recomanacions del Tribunal de Comptes per part d’Andorra Turisme. Un cop conegut l’informe de fiscalització dels comptes d’Andorra Turisme del 2015, l’organisme continua reiterant les observacions d’anys anteriors, com ara el fet que “l’entitat no té implantat un procediment per a mancomunació de signatures per a la totalitat dels pagaments de la societat”.

El Tribunal de Comptes també denuncia que Andorra Turisme encara no ha adaptat els seus estatuts a la Llei 20/2007 ni tampoc ha estat sotmesa a una auditoria de comptes, tal com preveu l’article 43 dels estatuts de la mateixa entitat. Davant d’aquests incompliments reiterats –alguns es repeteixen des de l’any 2011–, Naudi pregunta “quants anys més han de passar perquè Andorra Turisme implementi les recomanacions del Tribunal de Comptes de forma efectiva”.

El parlamentari del grup parlamentari liberal també qüestiona el fet que no s’hagi pres cap mesura per complir les recomanacions dels darrers anys. De fet, “sembla que se’n riguin, del Tribunal de Comptes”, ironitza Naudi, que alhora lamenta que “ja poden anar fent recomanacions que des d’Andorra Turisme seguiran dient que estan predisposats a complir-les però sense moure ni un dit per fer-ho”. Un altre aspecte que preocupa Naudi és “la reiteració d’Andorra Turisme en no complir amb la mancomunació de signatures per als pagaments”.