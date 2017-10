Naudi veu “alarmant” la pujada del lloguer d’Andorra Telecom

El conseller general del grup parlamentari liberal Carles Naudi d’Areny-Plandolit va registrar una demanda d’informació perquè se li facin arribar els contractes que justifiquen l’evolució dels imports als pressupostos en concepte de lloguer d’Andorra Telecom des de l’any 2010. També va sol·licitar l’esborrany del contracte o compromís adquirit pel qual l’empresa de telecomunicacions passarà a pagar 445.272 de lloguer a l’edifici The Cloud. “Passar a pagar tres vegades més pel lloguer d’oficines comercials és una autèntica barbaritat”, alertava Naudi, que afegia que “això es fa amb una previsió de disminució d’ingressos per la reducció del roaming”.

I és que es dona la circums­tància que el pla de negoci de The Cloud inclou un ingrés per part d’Andorra Telecom de 445.272 euros anuals en concepte de lloguer per ocupar instal·lacions de l’edifici, segons informa el grup parlamentari en un comunicat, xifra que és tres vegades més que el que es paga actualment pel lloguer de les oficines de la Rotonda, 165.475 euros anuals. Les comparacions són encara “més escandaloses” si es fan amb els 66.810 euros anuals que es van pagar el 2015 o els 75.460 euros del 2014. En aquests dos casos, la despesa en lloguer d’Andorra Telecom passaria a ser sis vegades més alta quan passi a ocupar les oficines de The Cloud.

Naudi també va sol·licitar al Govern que se li faci arribar els informes i actes del consell d’administració d’Andorra Telecom que avalen la necessitat i idoneïtat de passar a pagar un lloguer de gairebé mig milió d’euros l’any.

En una segona demanda d’informació, Naudi vol que el Govern li faci arribar la darrera versió del pla de negoci de l’edifici conegut com The Cloud, donat que en la darrera sessió de control al Govern, celebrada el 28 de setembre passat, l’executiu va reconèixer que “els consellers generals no disposem de l’última versió del pla”.