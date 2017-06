Nova trobada amb la ciutadania dels consellers generals liberals

Un any després de la primera reunió de poble, els consellers generals massanencs del grup parlamentari liberal tornaran aquest dimecres a acostar la seva tasca a la ciutadania, segons va informar ahir Liberals d’Andorra en un comunicat.

Així, i en un format de tertúlia, Joan Carles Camp, Judith Pallarés i Carles Naudi d’Areny-Plandolit s’oferiran a resoldre els dubtes que els ciutadans puguin tenir sobre l’actualitat política, l’activitat legislativa al Consell General i la posició del grup parlamentari liberal sobre els projectes de llei entrats a tràmit, entre altres consultes que els assistents vulguin fer als parlamentaris, en un acte que tindrà lloc a La Cuina d’en Joan, a les Fontetes, a dos quarts de vuit del vespre.

“Volem que els que vinguin dimecres puguin oferir els seus punts de vista”, va destacar Naudi, que va insistir que l’acte “ha de ser més una tertúlia entre els consellers i els assistents que no una xerrada únicament nostra”. En aquest sentit, Pallarés va remarcar que “cal apropar la política als ciutadans, cal que sàpiguen que nosaltres estem disposats a resoldre els dubtes que tinguin sobre l’activitat que duem a terme”, mentre que Camp va recordar que “actualment es tramiten lleis d’una gran importància com poden ser la d’allotjaments turístics, la reforma de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme i la reforma del Codi Penal, entre d’altres”.

A més, des de la formació es considera que la tertúlia d’aquest dimecres també serà un bon moment per poder explicar la proposta que el grup parlamentari liberal ha fet durant el debat monogràfic sobre sanitat per afrontar el dèficit de la CASS i el SAAS, i qualsevol dels temes que vulguin proposar els assistents.

Aquesta serà la segona reunió de poble que ofereixen els consellers generals massanencs del grup liberal aquesta legislatura, ja que l’any passat, concretament el 24 de maig, en van fer una altra. De fet, la intenció dels tres parlamentaris és fer una reunió de poble a l’any “per poder apropar la política al ciutadà”. La iniciativa de les reunions de poble a les diferents parròquies va ser molt ben rebuda pels ciutadans i probablement se’n faran més