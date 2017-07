Oberta una convocatòria per a la contractació de 10 agents de policia

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la convocatòria per a la contractació de 10 agents de policia. Per accedir al cos policial cal, entre altres requisits, tenir la nacionalitat andorrana, ser major d'edat i no haver superat els 39 anys al moment de publicar-se l'edicte de la convocatòria i no tenir antecedents penals. Els candidats interessats han d'adreçar una sol·licitud al Grup de Recursos Humans del Cos de Policia, abans de les 14 hores de l’11 d’agost.

El consell de ministres ha aprovat aquest dimecres la convocatòria per a la contractació de 10 agents de policia. Aquesta licitació té lloc després que s'hagi exhaurit el termini de la primera convocatòria per a la provisió de 31 places, publicada el passat 6 d'abril, de les quals 21 candidats continuen el procés de selecció per accedir al cos policial.

Entre els diferents requisits que cal complir per poder optar a ser agent de Policia destaquen tenir la nacionalitat andorrana, ser major d’edat i no haver superat els 39 anys al moment de publicar-se l'edicte de la convocatòria, posseir el títol de batxillerat o un diploma equivalent, no tenir antecedents penals, i tenir una alçada d'1,60 metres per a les dones i 1,65 metres per als homes.

Els candidats interessats han d'adreçar una sol·licitud al Grup de Recursos Humans del Cos de Policia, abans de les 14 hores de l'11 d’agost. El temari requerit es publicarà̀ aquest dijous al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra i també́ estarà̀ disponible al web www.policia.ad.