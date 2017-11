Ordenament Territorial invertirà fins a 40,3 milions d’euros el 2018

El ministeri d’Ordenament Territorial, amb 40,3 milions d’euros, serà el responsable del 81,37% de les inversions reals previstes per l’executiu de cara a l’exercici 2018, en el qual, segons figura al projecte de pressupost entrat a tràmit parlamentari, s’hi destinaran 49,5 milions d’euros, un 4,74% menys que la partida d’inversions reals inclosa als comptes del 2017, que era de 52 milions.

D’aquests diners, 30,3 milions, un 5,79% menys que en l’exercici 2017, es destinaran a inversions noves; 9,7% milions, un 11,80% menys, seran per a inversions de reposició, mentre que els 251.750 euros restants corresponen a immobilitzat immaterial.

De les inversions noves destaquen dues partides. La primera, dotada amb 14,1 milions, correspon a edificis i altres construccions, i més de la meitat dels diners, 7,5 milions, se’ls emporta el projecte de la nova seu de la Justícia. L’Hotel Rosaleda té assignada una dotació de dos milions d’euros, mentre que 1,2 seran per al nou edifici de Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX).

Quant al capítol de béns destinats a l’ús general, que compta amb una dotació de 17,9 milions d’euros, la partida més gran, 3,6 milions d’euros, va destinada a la campanya anual de pavimentació de carreteres generals i secundàries i carrers. També destaca la inversió de 3,1 milions per a la cruïlla de la CG-3 i la CS-340 al Serrat i els 2,5 milions previstos per a la desviació de Sant Julià de Lòria.

La millora de la CG-1, en el tram comprès entre el pont de la Margineda i la frontera i accessos, s’emporta 1,5 milions, mentre que el tram de la CG-4 entre Pal i el port de Cabús té una dotació d’1,2 milions.

El projecte de pressupost per a l’any que ve manté la partida d’un milió d’euros per a l’Heliport Nacional, i malgrat que hi fa referència deixa sense dotació el projecte del recinte funcional i el denominat infraestructures turístiques.