Petició de suport, un cop més, a LdA en la negociació amb la UE

El cap de Govern, Antoni Martí, va deixar per al final del seu discurs la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea. Unes converses que avancen a bon ritme, va dir, i que es preveuen tancar al final de la legislatura, en el millor dels casos. En la intervenció, Martí va tornar a demanar als consellers liberals que formin part del pacte d’Estat sobre la matèria, perquè “sense Liberals d’Andorra serà difícil enfocar l’aprovació del referèndum de l’acord d’associació amb garanties d’èxit”, al mateix temps que va afirmar que en aquesta qüestió “a ningú no li convé fer tacticisme polític”. De fet, el cap de Govern va apuntar que “si vostès governessin també estarien negociant, en uns termes molt similars, per no dir idèntics, als que negociem nosaltres”.

Martí es va mostrar optimista amb la negociació, ja que el Brexit no ha aturat les converses i que tot apunta que es podrà assolir un acord satisfactori amb el tractament específic del tabac, pel que fa la lliure circulació de mercaderies. Així mateix va reiterar que l’eliminació de traves duaneres obriria un nou mercat per als productes del sector agrari i va destacar que des de l’interior del mercat europeu serà menys costós per a Andorra adherir-se als estàndards de qualitat, a diferència de les dificultats que va suposar la IGP de la carn d’Andorra, per exemple. A més va recordar la resta d’avantatges que suposa estar a la UE.

Per altra banda, el cap de Govern va anunciar que el ministeri d’Afers Exteriors està preparant l’obertura d’una nova ambaixada a Berlín amb la voluntat de ser presents als centres de decisió internacionals. La previsió és que pugui estar operativa l’any que ve.

Així mateix, Martí va exposar que una de les coses que Andorra té a guanyar amb les negociacions amb la UE és aconseguir un prestador d’última instància, capaç d’injectar liquiditat al sistema financer en cas de necessitat, un fet que hauria permès afrontar amb menys neguit la crisi financera provocada pel cas BPA. A més va indicar que, després d’aquest afer, l’executiu considera que és una condició necessària formar part del Fons Monetari Internacional (FMI) per al futur de la plaça financera i per a la credibilitat de l’economia andorrana. Martí va assenyalar que aquest organisme pot funcionar com un prestador de liquiditat per a l’Estat. Així, va declarar que “formar part de l’FMI seria una mostra ine­quívoca de la nostra voluntat de seguir avançant cap a la qualitat i la bona governança econòmica i financera”.

Canvis a la llei i reducció de la cessió a privats per afavorir els pisos de lloguer

El cap de Govern es va referir a la preocupació de la població per la manca d’habitatges de lloguer i el fet que els preus estiguin augmentant “sensiblement”. L’executiu ja s’ha fixat algunes línies de treball i ahir en va avançar dues. Aquestes passarien per introduir canvis en la llei d’arrendaments de finques urbanes i impulsar conjuntament amb els comuns “una política urbanística que incentivi l’habitatge de lloguer”.

Aquesta darrera acció passaria perquè les corporacions comunals accedissin a “flexibilitzar” la cessió obligatòria en sòl urbà consolidat per a les promocions privades que es comprometessin a destinar “una bona part” de l’edifici a lloguer durant un període llarg de temps. Aquesta proposta ara s’haurà de treballar amb els comuns. Martí va recordar que seria una iniciativa similar a la impulsada en el moment en què la crisi econòmica colpejava especialment el sector de la construcció, amb la qual es va acordar la possibilitat de permetre als comuns la reducció del percentatge de cessió obligatòria.

Per tractar el problema de l’habitatge, l’executiu ha creat una comissió interministerial que ha de definir les mesures que ajudin a revertir la situació. En la intervenció d’ahir, el cap de Govern va convidar les forces parlamentàries a formar-ne part.

Martí va voler indicar que des de l’administració ja s’ha impulsat una “política d’anticipació” per fer front a les dificultats que suposa l’augment del preu dels lloguers i la manca de recursos econòmics, que millora l’accés als ajuts a l’habitatge. Així va recordar que, tot i mantenir el llindar, ara es poden compatibilitzar els ajuts econòmics ocasionals amb els ajuts a l’habitatge; que és compatible percebre aquests ajuts i tenir un habitatge fins a un determinat valor, i l’ampliació dels col·lectius prioritaris per accedir als ajuts, com poden ser les dones víctimes de violència de gènere.

L’oposició diu que és un balanç i troba a faltar accions concretes

El discurs del cap de Govern no va satisfer l’oposició, que veu en les seves paraules un balanç de la feina feta però poques accions per al futur. La consellera Sílvia Bonet va remarcar que “semblava un debat de campanya”, molt centrat en les accions realitzades i amb mancances en relació amb les mesures que cal emprendre en el que queda de legislatura.

També el conseller d’SDP, Víctor Naudi, va exposar que va ser una intervenció de comiat, dedicada a fer balanç i a enaltir la figura d’Antoni Martí. Amb tot va trobar a faltar qüestions “de profunditat” com la reforma de la Seguretat Social, l’obertura estrangera o la reforma de la sanitat. També va criticar que segueixi entestat en “l’error” de la reforma competencial.

Pel conseller del PS Pere López el discurs va ser “més de comiat que d’orientació”, un fet que mostra “l’esgotament del projecte demòcrata”. López va retreure a Martí que se centrés en qüestions menors i en canvi no exposés cap proposta concreta en aspectes com la manca d’habitatge, els salaris baixos o les pensions.

Així mateix, el president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, va coincidir que el discurs va ser un balanç dels anys de mandat i l’anunci d’eleccions per a finals de l’any que ve o principis del 2019. Per Pintat, Martí va voler “vendre” en la seva intervenció les actuacions que ha realitzat.

Preguntat per si els liberals donaran suport a la reforma de les lleis de competències i transferències, va remarcar que l’aprovació dels textos no està en mans del grup liberal sinó de tota la resta de consellers, al mateix temps que va afegir que “a ningú li agradaria votar temes inconstitucionals”. Així mateix va indicar que la seva obligació és analitzar l’estudi sol·licitat pel Comú lauredià.

Per contra, el president del grup parlamentari demòcrata, Ladislau Baró, va remarcar que Martí va fer un discurs “exhaustiu” amb el qual va fer un repàs del seu mandat i també va demostrar que a la legislatura “li queda pols polític” per culminar les reformes.