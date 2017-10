Pintos veu “desorbitat” que l’estand del Comú a la fira costi 77.000 €

El conseller de CdI+LdA al Comú d’Andorra la Vella Víctor Pintos considera “desorbitat” i "fora de lloc” el cost de l’estand que la corporació tindrà aquest any a la fira de la capital. Segons va explicar, el preu puja a uns 77.000 euros i respon a dues adjudicacions: una que es va fer després de sol·licitar pressupost a tres empreses i que es va acabar concedint a Entrimo per uns 57.000 euros i l’altra que va encomanar a Senyalitzacions Stop de forma directa per uns 20.000 euros. Segons s’indica a les actes de la junta de govern, la primera seria per la construcció de l’estand mentre que la segona per a mobiliari per a aquest.

Tal com va explicar la majoria en la roda de premsa de presentació de la Fira d’Andorra la Vella dimarts passat, la intenció és fer una simulació de la remodelació de l’avinguda Meritxell i de la millora als Serradells. Des de CdI+LdA es va criticar la manca d’informació que s’ha ofert a la minoria sobre la iniciativa, sobretot tenint en compte que “actuem com una oposició constructiva” i pel fet que suposa prendre decisions sense voler saber el parer d’uns consellers que tenen “una representativitat important”. És per aquesta falta d’informació que Pintos va dir que no pot entrar a valorar si la mesura és positiva o no però que en tot cas, a priori, fa la impressió que “el Comú va molt gras” i està malbaratant diners en “accions de dubtós retorn”. Davant d’això va declarar que “a costelles dels ciutadans és molt maco fer coses maques”.

Pintos va destacar que tot això arriba a mitjans d’octubre i amb gran part del pressupost d’inversions sense impulsar, un fet que permet preveure que a finals d’any no s’haurà enllestit amb el pla recollit als comptes. Per aquest motiu va lamentar el retard en obres, alhora que va indicar que “esgarrifa les moltes coses que van dir que farien i les poques que s’han fet”, com poden ser el soterrament de la Rotonda, l’avinguda Meritxell o l’avinguda d’Enclar.

El conseller de CdI+LdA va lamentar que a l’equip de govern “li preocupa molt la imatge i la comunicació” tenint en compte que “són professionals de la política”. En aquest sentit va apuntar que “els interessa vendre que estan fent una acció de govern bona i beneficiosa pels ciutadans” però va advertir que “els ciutadans ja estan una mica farts de la desfilada de vedets” i que tan sols es facin actuacions “de cara a la galeria” i no pas en benefici de la població. En aquest sentit va exposar que la qualitat de vida dels habitants de la parròquia es veuria afavorida per inversions que tinguessin un retorn, un àmbit en què, segons apunta, els projectes que s’han fet ja estaven previstos per equips anteriors. En tot cas, destinar quasi 80.000 euros a l’estand, fet que suposa un 30% si es posa en relació amb la inversió que el Comú fa en l’envelat on tindrà lloc la fira, “és una exageració”. Pintos va recordar que en edicions anteriors l’estand es reutilitzava i que, en tot cas, la despesa era molt més baixa. Amb tot, es va mostrar a l’espera de conèixer si el cost per aquest any té justificació.