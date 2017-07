Primera reunió per a la millora de les vies d’accés des de França

La primera reunió de treball del comitè de pilotatge estratègic paritari Andorra-França encarregat d’aplicar l’acord signat entre els dos països relatiu a la millora de la viabilitat de les carreteres nacionals RN-20, 320 i 22 entre Tarascó d’Arieja i la frontera franco-andorrana, va tenir lloc ahir a Tolosa. La reunió va ser liderada pel ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, per part andorrana, i pel prefecte de la regió d’Occitània, Pascal Mailhos, per part francesa.

En la trobada es va exposar, entre altres aspectes, l’estat d’avançament dels estudis en curs i es va fixar el calendari dels estudis complementaris i les obres. Així mateix, es va tractar de la situació actual del protocol d’itinerari sobre l’RN-20. També es va determinar que es farà reunions periòdiques dos cops a l’any i que la pròxima se celebrarà a Andorra a la tardor. També es van nomenar els membres del comitè tècnic, que està previst que es reuneixi pròximament.

El comitè de pilotatge estratègic paritari s’encarrega d’aplicar l’acord bilateral entre Andorra i França signat el 22 de març entre el cap de Govern d’Andorra, Antoni Martí, i el primer ministre francès, Bernard Cazeneuve, especialment pel que fa a la validació dels programes d’estudis i d’obres, a proposta del comitè tècnic. Aquest comitè prepara les decisions del comitè de pilotatge tècnic i assegura un seguiment de l’aplicació de les seves decisions, concretament pel que fa a la gestió del calendari i al seguiment dels estudis i de les obres.

D’altra banda, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, i l’acabada de nomenar ministra d’Afers Europeus i d’Afers Exteriors francesa, Na­thalie Loiseau, es van trobar ahir a París per tractar de diversos temes d’interès mutu. Tots dos ministres van convergir en l’estratègia de l’impuls del projecte europeu com una aposta per una economia de mercat oberta i integrada a l’entorn, eficaç i competitiva.

Saboya va compartir amb la seva homòloga l’estat de les negociacions d’Andorra per un acord d’associació, que ara mateix es troba en la recta final de la negociació de la lliure circulació de mercaderies. En aquest sentit va avançar el calendari de reunions previstes per a la setmana que ve a Brussel·les.