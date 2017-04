PS i LdA pregunten al Govern pel mal clima laboral a FEDA

Els consellers generals del Partit Socialdemòcrata i els parlamentaris del grup liberal han presentat quatre i cinc preguntes, respectivament, per a la sessió de control a l’executiu del 4 de maig vinent, dues de les quals relatives al mal clima laboral que hi hauria a FEDA, segons van denunciar els mateixos delegats de personal de la parapública i que es posaria de manifest també en el mateix estudi sobre el clima laboral elaborat per FEDA.

En aquest sentit, en l’escrit tramitat a Sindicatura el parlamentari socialdemòcrata Pere López recorda “les informacions recollides en diversos mitjans de comunicació en relació amb el deteriorament del clima laboral experimentat a FEDA en els darrers anys” i el fet que “la demanda d’informació efectuada” ara fa unes setmanes “ha permès comprovar aquest extrem, un cop hem pogut disposar de l’estudi (...) encarregat que posa de manifest la preocupació majoritària dels empleats per la desorganització interna, la gestió ineficient i la manca de coordinació existent, entre altres problemes”.

A més, posa en relleu que “aquests resultats tenen caràcter força majoritari, tot i l’increment desproporcionat de càrrecs directius i de responsabilitat dels darrers anys”.

Per això, López fa dues preguntes a l’executiu. Per una banda, demana que expliquin al ple “quines mesures es pensen prendre a FEDA per intentar solucionar les deficiències detectades en l’estudi de clima laboral”. Per l’altra, reclama “com justifica el Govern l’increment de càrrecs directius i de responsabilitat” registrat a la parapública.

Des del grup liberal, el conseller general Josep Majoral, que pregunta a l’executiu també pel Pla sectorial d’infraestructures energètiques i les línies generals que es preveuen per als propers cinc anys, demana al Govern que faci un balanç dels resultats obtinguts de l’informe sobre el clima laboral portat a terme a Forces Elèctriques d’Andorra.

Quant a la resta de preguntes, el president suplent del grup liberal, Jordi Gallardo, interpel·larà l’executiu sobre el fons de jubilació del cos de funcionaris de l’administració general. En concret, Gallardo vol saber “quins són els motius que encara no s’hagi signat el contracte de prestació de serveis relacionats amb la gestió del fons de jubilació dels funcionaris”.

El parlamentari també preguntarà sobre “l’augment d’activitats delictives en el pas fronterer entre Andorra i França”, i més concretament sobre l’augment del contraban del tabac a la frontera franco-andorrana. El conseller general vol que l’executiu confirmi si hi ha hagut “un augment d’aquesta pràctica il·lícita i, en cas afirmatiu, les mesures que ha pres el Govern per corregir aquesta situació”.

Finalment, el parlamentari Ferran Costa demanarà pels “elevats índexs de sinistralitat laboral” al país, que l’any passat es va situar en nou accidents per cada 100 treballadors, molt per sobre de la mitjana europea, que es troba al voltant d’un accident per cada 100 treballadors. Costa vol que l’executiu expliqui els motius d’aquesta alta sinistralitat i si porta a terme accions per reduir-la. També vol saber els dies de baixa que han suposat els 3.600 accidents laborals registrats l’any 2016 i quin cost econòmic han tingut.

Pel que fa a la resta de preguntes dels consellers generals socialdemòcrates, López demana per la “promesa encara sense complir” d’acollir refugiats de Síria i pregunta els motius pels quals l’executiu, al qual recorda també els problemes que va haver-hi l’any passat amb el programa Vacances en pau, “es mostra tan insensible” a la situació dels refugiats.

Per la seva part, la parlamentària Rosa Gili vol aprofundir en el cas de l’edifici Calam, projecte realitzat per Antoni Martí com a arquitecte quan ja era cònsol major d’Escaldes-Engordany, i demana també per la decisió de permetre fumar a les sales de joc dels bingos i del futur casino.

En la primera de les qüestions, Gili persegueix aclarir quina és la titulació que han de tenir els tècnics que s’encarreguen de la direcció d’obres en els projectes de nous edificis. Quant a la segona, la consellera general reclama si des de l’executiu s’ha “consultat els treballadors o els sindicats representatius d’aquest sector abans de decidir permetre el tabac en aquests locals”. També vol saber “en quines converses i estudis d’afectació sobre la salut i de benefici econòmic” s’ha basat l’executiu per “tirar endavant aquesta opció”.

D’altra banda, el parlamentari de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, preguntarà a l’executiu sobre l’estat dels processos, tècnics i administratius, per a la instal·lació d’una infraestructura heliportuària a la zona de Tresoles propera a FEDA.