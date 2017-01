PS i SDP mantenen que l’informe constata que “el Govern fa tard”

La satisfacció expressada pel titular d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, davant l’informe d’avaluació del compliment de la Carta Social Europea en matèria de treball, formació i igualtat d’oportunitats, no és compartida pels consellers generals del Partit Socialdemòcrata (PS) i de Socialdemocràcia i Progrés (SDP).

I és que, malgrat que dels quinze punts analitzats el Comitè Europeu dels Drets Socials del Consell d’Europa dona la conformitat a deu, la parlamentària del PS, Rosa Gili, i el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, consideren que l’avaluació denota que “el Govern fa tard”, especialment en les qüestions lligades als drets de les persones amb discapacitat, un dels punts en què el Principat suspèn.

En aquest sentit, Gili, que va assegurar “no compartir la satisfacció del ministre” tenint en compte que en una tercera part dels punts analitzats no s’ha obtingut la conformitat, va recordar que ja fa dos anys que es va ratificar el Conveni dels Drets dels Discapacitats i que si ara es vol tirar endavant una llei de mesures urgents és perquè “es va tard en el compliment d’aquest”.

En aquest sentit, la consellera general del PS, que va recordar que la formació ja havia denunciat moltes de les mancances pel que fa al compliment dels drets de les persones amb discapacitat, va insistir que “és trist que ens assenyalin en aquests informes” i va destacar que molts deures “ja haurien d’estar fets”.

Pel que fa a l’incompliment en matèria de formació professional, i pendent d’analitzar amb més detall l’informe, Gili va considerar “curiós” el criteri dels tres anys de residència necessaris per poder accedir a ajudes que destaca l’avaluació del Consell d’Europa, que engloba el període comprès entre el primer de gener del 2011 i el 31 de desembre del 2014.

Per la seva part, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, va incidir en el fet que una tercera part de l’avaluació no ha obtingut la conformitat del Comitè Europeu dels Drets Socials i va lamentar que el Govern tregui pit quan “no és res més que un aprovat per la mínima”.

En aquest sentit, i a falta de poder analitzar l’informe més en profunditat, Naudi sí que va lamentar que aquesta nova avaluació permet constatar que “una vegada més el Govern arriba tard” en determinades qüestions i que “tenim una mancança greu quant a estadístiques”.

Així mateix, el parlamentari d’SDP, que va insistir en la necessitat de disposar “de dades estadístiques fiables” de cara a poder definir les polítiques escaients i poder anticipar-se a determinades situacions, va carregar contra “la manca d’implicació del Govern de DA per encarar decididament els problemes” i va lamentar que, novament, un organisme europeu posi en evidència les mancances que hi ha per exemple pel que fa als drets de les persones amb discapacitat en qüestions com la seva independència, la integració social i la participació en la vida de la comunitat.

A més, Naudi va incidir també en els problemes que encara hi ha i en la molta feina que cal fer en l’àmbit de l’accessibilitat, i va lamentar la “retallada” en aquesta matèria que hi ha en el projecte de pressupost per a l’exercici 2017, així com en el treball que s’està fent en la comissió de Finances i Pressupost, on la majoria taronja ja ha rebutjat les esmenes d’SDP per incrementar aquesta dotació, un fet que, per Naudi, “deixa clar que la qüestió de l’accessibilitat no és prioritària per a DA”.

Des del grup liberal, en canvi, es consideren “positius” els resultats obtinguts en aquesta avaluació. En aquest sentit, la consellera general Judit Pallarés va destacar que “Andorra avança favorablement en molts punts”, si bé va advertir de la necessitat de “seguir les recomanacions que ens fan sempre que sigui possible” i de la tasca que encara queda per fer “per seguir avançant i millorant en molts aspectes”.

Així mateix, Pallarés va recordar que en el debat monogràfic sobre política social al Consell General es va adoptar, amb el suport de tots els grups, una resolució en què s’instava l’executiu a analitzar l’aixecament d’algunes de les reserves que es van fer a diferents articles de la Carta Social, especialment els relacionats amb els drets laborals, i que encara s’està a l’espera que el Govern “presenti les seves consideracions al Consell General”.