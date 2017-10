Quatre empreses proposaran zones cèntriques de la capital per al casino

Quatre empreses proposaran Andorra la Vella per ubicar-hi el casino. Ho va explicar la cònsol major de la capital, Conxita Marsol, que va afegir que d’aquestes només una optaria pel Centre de Congressos, mentre que les altres tres s’emplaçarien en zones “supercèntriques” i en edificis de nova construcció. Marsol va destacar que es tracta de projectes espectaculars i seriosos i tot plegat porta la majoria comunal a pensar que hi ha possibilitats de tenir el casino a la parròquia, si bé és cert que aquests privats no presentaran una única ubicació. Davant d’aquest fet, la cònsol major va defensar que no tots els punts d’atracció s’han de centralitzar en un lloc i va destacar que Caldea per si mateixa ja ho és.

Confia que aquest aspecte serà tingut en compte pel Govern a l’hora d’adjudicar el casino i afavorir així que els visitants puguin circular entre aquests atractius. Precisament el consell de comú de la capital va aprovar ahir (amb l’oposició de la minoria socialdemòcrata) una addenda amb la qual s’amplia l’espai de concessió per a l’ús del Centre de Congressos per ubicar-hi el casino. Amb els canvis, a banda de reservar 100 places a l’aparcament comunal (fet que respon a dues plantes), també s’hi inclouen 180 m2 de la plaça del Poble (a la zona del vestíbul i fins a la rambla Molines), 92 m2 al davant d’aquest punt (també a la plaça del Poble) per ubicar-hi una terrassa i un local a Prat de la Creu per destinar-lo a oficina de recepció. Aquesta ampliació de la superfície que es podria destinar a casino va ser criticada per les conselleres del PS, que van indicar que amb això els ciutadans corren el perill de deixar de gaudir del Centre de Congressos però també de la plaça, ja que per accedir als ascensors de l’aparcament des de la rambla Molines caldria fer la volta per darrere de la glorieta. Marsol va remarcar que l’afectació en l’oferta d’aparcaments no seria important tenint en compte que hi ha dos privats que han mostrat interès per construir pàrquings, algun en un indret cèntric. També va indicar que l’addenda al contracte es fa per adequar-se als requisits que fixa el plec de bases del casino elaborat pel Govern.

En el consell de comú celebrat ahir també es va adjudicar els treballs d’embelliment d’un nou tram de l’avinguda Tarragona, entre el carrer Bonaventura Riberaygua i la rotonda de Prada Casadet. Tindran un cost de 193.000 euros i les obres arrancaran al gener i s’allargaran tres mesos. Es construirà una mitjana al mig amb arbres i gespa, s’habilitarà un carril bici segregat i els fanals s’emplaçaran a la mitjana per donar més espai a la voravia, de la qual també es retiraran les jardineres. S’eliminaran les zones d’aparcament (a excepció d’un espai per estacionar-hi 15 minuts) i per a la càrrega i descàrrega s’habilitarà zones als carrers laterals. També s’ha demanat a Mobilitat mesures per limitar la velocitat.

L’aprovació del conveni entre els comuns i el Govern per cofinançar el servei de bicicleta elèctrica compartida també va comportar les crítiques de la minoria. Els consellers de CdI+LdA van posar en relleu que, tot i que no és il·legal, el procediment que s’ha seguit no és corrent en contractació pública, ja que es destinen 32.000 euros anuals en el cas de la capital a un concurs que no s’ha adjudicat i van denunciar la “permeabilitat entre el Comú i el Govern” per impulsar la iniciativa. El PS també va compartir aquest posicionament i va apostar per “més claredat i transparència”.

La corporació, a més, va aprovar oferir una prima d’entre 150 i 500 euros per als treballadors del servei d’Higiene durant sis mesos per fer front a la necessitat de personal. Durant aquest temps, una comissió analitzarà la política retributiva del Comú. Marsol va explicar que han tingut baixes al departament i que van convocar cinc places però no s’hi ha presentat ningú.

Per altra banda, la cònsol major va informar que “momentàniament” al Comú d’Andorra la Vella “li costarà” entrar a formar part de l’Agència Tributària Nacional. Prendre-hi part tindria un cost de 300.000 euros. “Creiem en l’Agència Tributària única, però són molts diners”, va declarar Marsol, que va afegir que si ara ja s’estan fent els cobraments de forma satisfactòria amb el mateix personal això és motiu per repensar la participació.

Marsol no descarta gestionar els Pouets

El consell de comú va acordar ahir resoldre el contracte amb Dionis SLU per a l’explotació de l’aparcament dels Pouets. Ara, el Comú analitzarà què fa amb l’equipament i la cònsol major no va descartar que la corporació pugui assumir-ne l’explotació si obté la certificació d’indústria que encara està pendent. Marsol va explicar que des que es va aturar de forma cautelar l’activitat de l’aparcament hi ha hagut “una falta de comunicació total amb l’empresa”. En aquest sentit va assenyalar que “no sembla que hi hagi un interlocutor directe” i va afirmar que l’advocada que representava la societat ja no treballa per a aquesta. A més va remarcar que els mateixos treballadors van explicar a la corporació que no estaven cobrant el salari. Marsol va lamentar que aquesta concessió hagi tingut aquest desenllaç perquè l’aparcament es troba en una zona mancada de pàrquing i perquè començava a funcionar.

Crítiques a Eron Estany per representar Sant Julià

El Comú va aprovar definitivament la revisió del pla d’urbanisme després del vistiplau de la Comissió Tècnica d’Urbanisme (CTU) i del Govern. Marsol es va mostrar especialment crítica amb l’actuació de la CTU, ja que en el certificat que va emetre hi recull una consideració relativa al conflicte pels límits parroquials amb Sant Julià de Lòria. La cònsol major va remarcar que aquest òrgan no és competent pel que fa a límits, tal com la mateixa comissió exposa al final del document, i va retreure a l’excònsol de la capital Eron Estany, i avui representant de Sant Julià de Lòria a la CTU, la seva manca d’ètica. En aquest sentit va exposar que Estany té informació de la capital (coneix per on passen les marques) i es va mostrar dolguda que fes una constància en acta sobre el conflicte que hi ha de fa anys entre les dues parròquies. Així mateix, el cònsol menor, Marc Pons, considera que “és esperpèntic que un excònsol d’Andorra la Vella representi els interessos de Sant Julià”. Ara s’obrirà una negociació entre els dos comuns.