Quatre empreses s’interessen en el Centre de Congressos pel casino

Entre tres i quatre empreses “molt potents” s’han interessat en el Centre de Congressos d’Andorra la Vella per emplaçar-hi el casino. Així ho va confirmar ahir la cònsol major, Conxita Marsol, que va explicar que el Comú estava a l’espera que el Govern donés alguna informació sobre la ubicació d’aquest equipament. “Veient que no es manifesta, preferim fer l’esforç en interès d’Andorra la Vella” i treure el concurs, va dir Marsol, que va remarcar que hi està havent “moviments” a l’entorn d’aquest projecte per part de l’executiu.

Majoria i oposició van tenir ahir, després del consell de comú, una reunió per analitzar el plec de bases del concurs per adjudicar el dret per poder participar en el concurs. Per tant, aquest es podrà adjudicar a diferents empreses i en el cas que una d’aquestes obtingui posteriorment la llicència per part del Govern es formalitzarà el contracte i es farà la cessió de la superfície d’aquest equipament. Marsol va explicar que el plec de bases d’aquest concurs estableix els terminis i a què tenen dret les adjudicatàries. També fixarà els cànons, un aspecte que ahir encara estava per tancar. L’explotació haurà d’anar lligada als terminis que estableixi el concurs que convoqui l’executiu.

La publicació de l’edicte dimecres al BOPA informant de la convocatòria d’un concurs per emplaçar el casino al Centre de Congressos no ha estat ben rebut per l’oposició. Tant el PS com CdI+LdA lamenten que s’hagi negat la participació a les minories. En aquest sentit, la consellera del PS Dolors Carmona va criticar que no s’hagi format cap grup de treball per analitzar la qüestió i que sovint s’assabentin de decisions que pren la corporació per part de tercers. Carmona va remarcar que el PS ja estava en contra de l’externalització però va afegir que “per a un ús de casino encara estem més en contra” per la natura d’aquest equipament i perquè els ciutadans van ser els que van contribuir a pagar aquesta infraestructura.

De la seva banda, el conseller de CdI+LdA Jordi Minguillón va insistir que cal treballar en comissió però “la minoria majoritària no entén la democràcia participativa així”. Minguillón va criticar que “ara estem discutint a tres dies que es pugui retirar el plec de bases” i tot i que va apuntar que “ja hem avançat” va concloure que aquest anàlisi “es podia haver fet fa quinze dies o un mes i així arribar a un consens”.

La cònsol major d’Andorra la Vella va contestar que hi ha raons per aquesta urgència i va destacar que la voluntat era acabar de treballar el plec plegats. Així mateix va contestar al PS que del Centre de Congressos “no se’n fa ús” ja que s’hi celebren uns 34 actes a l’any i dos congressos. Així mateix va remarcar que les sales més utilitzades són les que tenen menys aforament. Marsol va afegir que l’espai més utilitzat és la sala polivalent en la qual s’hi realitzen les classes de judo.

Campanya contra la ubicació del casino a l’equipament comunal

Poc després que s’hagi conegut la voluntat del Comú d’Andorra la Vella de convocar un concurs nacional per adjudicar un dret de concessió i eventualment la concessió del Centre de Congressos per ubicar-hi el casino, s’ha posat en marxa a internet una campanya per recollir firmes dels ciutadans en contra. El membre de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) Delfí Roca, candidat a cònsol major en les darreres eleccions comunals per aquesta formació, és el principal impulsor de la iniciativa que es fa a través de la plataforma changer.org. En declaracions a Andorra Televisió (ATV), Roca es va mostrar força crític amb la decisió del comú de la capital de treure a concurs el Centre de Congressos perquè s’hi pugui emplaçar el casino.

El que va ser candidat a cònsol per SDP a les comunals cva considerar que una instal·lació d’aquestes característiques no s’hauria de fer en un indret com la plaça del Poble i va criticar que es pugui utilitzar una instal·lació pública, com és el Centre de Congressos, per treure’n un rendiment privat.

La campanya posada en marxa a change.org havia recollit ja durant la jornada d’ahir més de 120 adhesions. “Els que com a patrimoni només tenim el que és públic som molt sensibles a la seva dilapidació”, es pot llegir a la petició en marxa perquè no es faci el casino a la plaça del Poble. Segons explica Roca, no poden estar d’acord “de cap manera” amb la decisió de la majoria demòcrata de fer una concessió del Centre de Congressos perquè s’instal·li un casino.

“DA vol privatitzar un patrimoni públic, que és de tothom, amb l’excusa que no és rendible econòmicament. Però de la rendibilitat social ni en parla”, recorda el polític d’SDP. Per a Roca, la instal·lació “és rendible socialment perquè proveeix de més beneficis que pèrdues a la societat andorrana en general, independentment de si és rendible econòmicament per al Comú. El C omú ha de prendre decisions amb criteris de rendibilitat social, no de rendibilitat privada. Els ciutadans som persones, no mercaderies”.