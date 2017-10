Refundar el progressisme

Malgrat que, sempre que s’esgoti la legislatura, les eleccions generals no seran fins al 2019, les diferents forces polítiques ja comencen a treballar en aquest horitzó. En el cas de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) s’està fent des de dues vessants: la de mirar de teixir futures aliances i la de reformular el seu projecte per incidir més en la idea de progressisme.

Així, en la recent assemblea general celebrada per la formació, SDP va acordar un canvi de nom, que acompanyat d’uns nous estatuts haurà de ser ratificat per una nova assemblea general, per passar a convertir-se així en Moviment Progressista-Progressistes SDP.

Un moviment i un projecte de progrés que, segons el discurs pronunciat pel president d’SDP, Jaume Bartumeu, en l’assemblea, es fonamentarà en quatre paraules. D’una banda, solidaritat, un concepte que més enllà de resumir la relació de “fraternitat” i de “sosteniment recíproc” implica també “la preocupació pels altres” i “una protecció dels vulnerables”.

Un projecte també sustentat en la paraula justícia, de “justícia social”, va precisar Bartumeu, adreçada a “reduir les grans diferències de renda i a moderar les diferències d’estatus entre les persones”. Una idea que porta al tercer concepte, futur, ja que pel president d’SDP “les desigualtats només es poden combatre i reduir en un recorregut llarg”.

Finalment, la paraula ciutadania, amb la voluntat d’aconseguir “que els que tenen la nacionalitat exerceixin plenament la seva ciutadania i esdevinguin ciutadans actius”.

Només amb l’articulació d’una “proposta potent” al voltant d’aquests conceptes, va remarcar Bartumeu, es podrà “donar força a la paraula socialdemocràcia i al progrés”.

Pel que fa a futures aliances de cara a les eleccions generals del 2019, l’assemblea d’SDP va apostar perquè siguin únicament de cara a confeccionar llistes d’àmbit territorial i que cada formació que pogués presentar-se als comicis fes la seva llista nacional d’acord amb la seva proposta ideològica.

Ara bé, per assolir aquests acords, Bartumeu, que va assegurar que “no es tracta de guanyar unes eleccions per fer fora un Govern que Andorra no es mereix” sinó de “pensar i preparar el que ha de ser en el segle XXI una societat justa i democràtica”, va incidir en la importància que es facin a partir d’“un diagnòstic compartit”, perquè si no és així “no hi ha possibilitat d’acord”.

“Si uns pensen que tenim la grip i uns altres que es tracta d’una hepatitis, no hi haurà manera d’acordar el tractament adequat”, va assegurar el president d’SDP, que va remarcar que el país es troba davant de “reptes extraordinaris” que requereixen “grans acords”.

Entre els reptes que cal afrontar, Bartumeu va destacar la necessitat d’augmentar el creixement econòmic, tant des de la inversió pública com la privada, l’enfortiment de la relació amb Europa (acord d’associació) i l’adopció de mesures urgents per fer front a la pobresa i la desigualtat. El líder de la formació progressista va incidir també en la conveniència de fer un “pla de renovació democràtica d’institucions que van escasses de prestigi”, així com d’“encarar reformes constitucionals per desenvolupar drets socials i abordar la qüestió territorial seriosament i responsablement”.