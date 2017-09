Reunió de l’APF per donar a conèixer el país ara que es negocia amb la UE

Andorra acollirà l’assemblea regional europea de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia (APF) la tardor del 2018. El Principat n’és membre associat i vol aprofitar aquesta reunió per donar a conèixer la realitat del país en un moment en què es negocia l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE). D’aquesta manera es preveu donar visibilitat al treball que es fa per l’obertura i la transparència així com el potencial que té el país en turisme, el fet de tenir tres sistemes educatius i la multiculturalitat i el multilingüisme, segons van explicar Patrícia Riberaygua, Carine Montaner i Sílvia Eloïsa Bonet, presidenta i membres de la secció andorrana a l’APF, respectivament.

En aquest sentit van apuntar que ja es fa una tasca amb els contactes bilaterals amb els països de l’entorn per mostrar aquesta realitat, però que veure-ho de forma presencial té molt més impacte. Ara cal elegir el tema de la trobada, que normalment gira a l’entorn d’un aspecte d’interès per als països europeus com pot ser la francofonia econòmica, una qüestió que ha centrat les darreres trobades. És en el marc d’aquests fòrums on es pot intercanviar pràctiques i idees que després poden adoptar la resta de parlaments participants.

La reunió durarà quatre dies, que inclouen una jornada de descoberta del país amfitrió. La previsió és arribar a 80 participants, tots ells presidents de parlament europeus o parlamentaris. El pressupost per a l’organització de l’esdeveniment és de 60.000 euros.

La darrera ocasió que Andorra va acollir una reunió de l’APF es remunta a vint anys enrere, al 1997. El Principat és membre de l’Assemblea Parlamentària de la Francofonia des del 1983 i el 1989 va passar a ser-ne membre associat. L’objectiu de l’organització és promoure la democràcia, l’Estat de dret i els drets humans, així com el rol dels parlaments i la cooperació i la solidaritat entre la comunitat francòfona. En formen part 83 parlaments d’arreu del món amb estatuts diversos. A banda de l’assemblea mundial, cada any s’organitza una reunió de la regió d’Europa a la tardor.