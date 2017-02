Saboya lliura al seu homòleg belga una proposta de conveni per evitar la doble imposició

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha lliurat al ministre d'Afers Exteriors i Europeus de Bèlgica, Didier Reynders, una proposta de conveni per evitar la doble imposició, durant la trobada que els dos ministres han tingut aquest dimarts a Brussel·les. La trobada dona continuïtat a la reunió mantinguda entre el cap de Govern, Toni Martí, i el primer ministre belga, Charles Michel, a la seu de les Nacions Unides i a la comunicació posterior en la qual el Govern de Bèlgica es mostrava receptiu en impulsar aquestes converses. Es preveu que les negociacions comencin en el decurs del 2017.

Els ministres d'Afers Exteriors d'Andorra i Bèlgica, Gilbert Saboya i Didier Reynders s'han reunit aquest dimarts a la tarda a la seu del ministeri d'Afers Exteriors a Brussel·les. La trobada també ha comptat amb la presència de l'ambaixadora d'Andorra a Bèlgica, Maria Ubach. En la reunió, Saboya i Reynders han repassat qüestions d'interès compartit mutu, tant des del punt de vista bilateral com respecte de l'agenda internacional. Els temes centrals han estat l'evolució de les converses per un acord d'associació amb la Unió Europea i els avenços d'Andorra en matèria de transparència fiscal internacional. En referència a l'àmbit multilateral, Gilbert Saboya ha reiterat el suport d'Andorra a la candidatura belga per les eleccions al Consell de Seguretat de les Nacions Unides.

A banda del ministre d'Afers Exteriors i Europeus, Didier Reynders, la delegació belga ha estat formada pel director adjunt de la Cèl·lula Estratègica, Marc Mullie; els tècnics encarregats d'Andorra a la direcció per Europa Occidental, Europa Central i Amèrica del Nord B1.1, Christian Meerschman i Kristin Veyt, respectivament, i el representant de la Direcció General Europa, Filip De Clercq.

Durant la seva estada a Brussel·les el ministre d'Afers Exteriors s'ha trobat amb el director per Europa i Àsia Central al Servei Europeu d'Acció Exterior, Thomas Mayr-Harting, per tractar l'avançament de les negociacions per un Acord d'Associació amb la Unió Europea. Gilbert Saboya també s'ha reunit amb l'ambaixadora, representant permanent de Malta a la Unió Europea, Marlene Bonnici que exerceix actualment la presidència del Consell de la Unió Europea a la qual ha informat de l'agenda europea. Saboya i Bonnici han plantejat la possibilitat de cooperar en l'àmbit bilateral i intercanviar experiències aprofitant l'experiència de Malta, l'Estat membre de la Unió europea de més petita dimensió.