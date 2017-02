Saboya presenta a Polònia el procés d'acostament entre Andorra i la UE

El ministre d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, ha explicat el procés d'acostament entre Andorra i la UE, el curs de les negociacions i l'agenda prevista per als pròxims mesos, al seu homòleg polonès, Witold Waszczykowski, durant una visita a Polònia. Durant la seva estada ha mantingut diverses reunions de treball en què també ha exposat la política d'Andorra en matèria de transparència fiscal, els projectes que està portant a terme per diversificar l'economia, i ha exposat l'estratègia del Govern en el procés d'homologació així com d'accés als mercats i la competitivitat en aquests. Finalment, també cal destacat que les dues delegacions han explorat diversos mecanismes per intercanviar experiències empresarials i han acordat organitzar jornades amb empresaris d'ambdós països per explorar diferents oportunitats de negoci.

Durant la trobada oficial en motiu dels vint anys de relacions diplomàtiques entre els dos països, Saboya ha mantingut diverses reunions de treball amb autoritats del Govern polonès. Així doncs, també s'ha desplaçat fins al Ministeri de Finances on s'ha trobat amb el viceministre de Finances de Polònia, Pawel Gruza, per exposar-li la política d'Andorra en matèria de transparència fiscal que ha de permetre satisfer els criteris inicials fixats per Polònia per facilitar la sortida d'Andorra de la llista de jurisdiccions amb règim fiscal preferencial d'aquest país, i per avançar en un possible acord d'intercanvi automàtic d'informació fiscal entre els dos estats, i eventualment en una futura negociació per un conveni de no doble imposició.

El ministre d'Afers Exteriors andorrà ha estat rebut pel viceministre de Desenvolupament Econòmic, Tadeusz Koscinski, acompanyat del sotsdirector del Departament de Cooperació Internacional, Tomasz Salomon. En aquesta trobada, Saboya ha presentat els diferents projectes que Andorra està portant a terme en matèria de diversificació econòmica i ha exposat l'estratègia marcada pel Govern en el procés d'homologació així com d'accés als mercats i la competitivitat en aquests. A més, també ha explicat que dins aquesta estratègia les prioritats passen per l'actualització dels sectors tradicionals com el turisme i el desenvolupament de nous sectors en l’àmbit de la tecnologia, l’educació o la salut.

Les dues delegacions han explorat diversos mecanismes per intercanviar experiències empresarials i han acordat organitzar jornades amb empresaris d'ambdós països per explorar diferents oportunitats de negoci. També s'ha tractat l'impuls d'Andorra com a destinació turística dins el mercat polonès.

Posteriorment, el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, s’ha desplaçat al College of Europe amb seu a la localitat de Natolin, on ha fet una exposició davant la comunitat educativa d’aquest centre d’ensenyament superior que ofereix titulacions de nivell de màster en afers europeus en els àmbits de les ciències polítiques, el dret i les relacions internacionals. Sota el títol 'El canvi ofereix oportunitats', el ministre ha explicat el canvi experimentat per Andorra els últims anys amb l’obertura econòmica, la inversió estrangera i la implementació de profundes reformes internes dirigides a aconseguir una major competitivitat en l’economia global.