Sancions econòmiques més elevades per les persones que tinguin un mal comportament durant l’oci nocturn

Endurir les sancions econòmiques a la vegada que es vol desplegar un catàleg de bones pràctiques per entregar a les persones que realitzin oci nocturn al Pas de la Casa. Aquest ha estat el principal acord al qual han arribat els actors implicats en la segona trobada de la Taula Transversal de l’oci nocturn del Pas de la Casa. Segons s’ha informat des del Govern, de la mà del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, la quantitat de les sancions serà més elevada que actualment. A més, la reiteració –per tercera i quarta vegada– podrà suposar el tancament preventiu, durant una setmana, i fins i tot períodes més llargs, si persisteix la reincidència. Aquest enduriment reglamentari serà aplicable a tot el Principat i no només al Pas de la Casa. A més, es preveu que els locals tinguin prohibit vendre alcohol mitja hora o una hora abans de tancar el local, fet que encara s’està discutint. També s’ha recordat que actualment ja no està permès veure al carrer.

Pel que fa a les solucions concretes dissenyades pel poble fronterer, la reunió ha servit per començar a dissenyar un manual de bones pràctiques, que ja ha estat batejat amb el nom de ‘Nits de qualitat’. La guia recull un seguit de recomanacions que abasten el sector de l’oci nocturn, els usuaris, els allotjaments i les institucions amb la finalitat de fixar un decàleg de bones pràctiques que contribueixin a prevenir aquelles conductes que generen més aldarulls durant les nits al Pas de la Casa. El cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, ha insistit que la millor solució als aldarulls, sobretot en temporada d’hivern, rau en canviar el model de turisme que visita el poble. “La voluntat és que la major quantitat de millores possibles ja es puguin implementar aquesta mateixa temporada d’esquí”.

Per tal d’aconseguir l’objectiu d’atreure un turisme de més qualitat, el cònsol ha destacat que els apartaments “hauran de fer un esforç” per millorar la qualitat dels apartaments i “escollir el tipus de turista que ve”. També ha explicat que una possible solució és la potenciació de turoperadors que ja porten incorporats vigilants que controlen els clients i el seu comportament. En aquest mateix sentit, la segona trobada ha servit per tornar a posar sobre la taula la figura de l’agent cívic, que compliria funcions pedagògiques a nivell preventiu, però també podria tenir un paper actiu sobre el terreny. Malgrat no tenir del tot definida la figura, Torres ja ha avançat que hauran d’estar contractats pels propietaris dels establiments turístics de la zona.

La propera reunió de la Taula Transversal de l’oci nocturn del Pas de la Casa es farà el proper 20 de setembre, tot i que abans es faran petites reunions amb actors concrets per poder continuar avançant temes. La reunió d’aquest dimecres ha estat encapçalada pel cònsol d'Encamp, Jordi Torres, i també ha comptat amb la participació del ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, així com de la titular d’Agricultura, Medi Ambient i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. A més, també hi ha hagut la presència de representants del sector hoteler,