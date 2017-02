Sant Julià de Lòria aprova un pressupost equilibrat que preveu 800.000 euros d'inversió per al projecte del ràfting

El Comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat aquest dilluns els pressupostos per al 2017 preveient uns ingressos de 12.600.128 euros i unes despeses de 12.597.803 euros. Aquests números per al 2017 preveuen una inversió real d'1.410.549 euros amb una important partida, d'uns 800.000 euros, per poder posar en marxa el projecte de ràfting a la parròquia. Tal com ha explicat el cònsol major, Josep Miquel Vila, "el desig és que es pugui fer aquest any" per poder donar "una mica de vida al poble". Sant Julià de Lòria tira endavant aquest projecte ja que considera que de les tres parròquies que hi estan implicades (juntament amb Escaldes-Engordany i Andorra la Vella i l'impuls del Govern) és la que reuneix les condicions més òptimes per fer aquesta prova pilot, ja que és on el riu porta més aigua. A més a més, s'aprofitarà per netejar el riu en aquest tram. A banda d'aquesta inversió també es preveu millores en les captacions d'aigua i l'actualització de sistemes d'aparcament. Vila ha destacat el fet que el marc pressupostari ja hagi rebut l'aval del Tribunal de Comptes, la qual cosa ha estat "celebrada" tenint en compte que l'any passat van "suspendre". El conseller de l'oposició Joan Albert Farré ha destacat que desitjarien "tenir més informació" sobre el projecte de ràfting, com per exemple un pla de viabilitat i ha lamentat la "desinformació" del Comú no només en aquest aspecte sinó també, per exemple, amb Naturlàndia.

D’aquesta manera, Sant Julià de Lòria fa una aposta per aquest projecte ja que tal com ha comentat el cònsol major, de les tres parròquies implicades (Andorra la Vella i Escaldes-Engordany, amb l’impuls del Govern) és on hi ha més aigua i, per tant, la parròquia creu que reuneix les condicions per dur-hi a terme la prova pilot. Alhora s’aprofitarà per netejar el riu i la voluntat és, tal com comenta Vila, que amb aquesta iniciativa es pugui “donar una mica de vida al poble”. La voluntat és, per tant, començar a fer-hi treballs aquest mateix any però tal com ha recordat el cònsol major estaran molt condicionats pel desgel, ja que un cop creixi el riu ja no s’hi podrà treballar. Per tant, potser aquestes feines es veurien limitades, només, al mes de març. Pel que fa al fet que es tiri endavant aquesta iniciativa sense la col·laboració dels altres dos comuns i el Govern ha destacat que tenen “esperit de parròquia”, que per aquest motiu comencen i que si posteriorment s’hi afegeixen, “més força” faran.

El conseller de l’oposició Joan Albert Farré ha destacat que cal "més informació" sobre aquest projecte i en aquest sentit ha afegit que agrairien que se li pogués facilitar, per exemple, un pla de viabilitat. De fet, ha lamentat que Sant Julià és el Comú “de la desinformació” i ha posat com a exemple el fet que no se’ls hagi donat cap dada sobre Camprabassa en la sessió celebrada aquest dilluns, ja que el cònsol li ha manifestat que tota la documentació ha de passar pel consell d’administració.

A banda de la inversió prevista per al projecte del ràfting, també hi ha previstes millores en les captacions d’aigua i en l’actualització dels sistemes d’aparcaments. Vila ha destacat que el marc pressupostari presentat, amb la supeditació que el pressupost rebés el vistiplau, ha estat donat per bo pel Tribunal de Comptes, la qual cosa és “una alegria” ja que ha recordat que l’any passat van "suspendre". També ha destacat el fet que, en previsió de les xifres sobre les quals es pugui tancar el 2016, l’endeutament pot quedar fixat en 21 milions després d’una rebaixa d’uns “dos milions”.

Pel que fa a Camprabassa, es preveu una transferència de 700.000 euros tot i que el cònsol major ha posat en relleu que calculen que el camp d’activitats pugui generar els ingressos suficients per fer front a les despeses i que per tant no calgui fer aquesta aportació al 100% i, en tot cas, que si s’hi ha de destinar diners sigui per poder retornar els préstecs que té. Pel que fa a la major dotació que poden rebre arran de la descongelació de les transferències, ha reiterat que es poden fer servir per rebaixar endeutament, mentre que Farré ha “celebrat” que el Consell General hagi pres aquesta decisió i ha reivindicat que es faci un treball amb els comuns i el Consell General.

Protocol de treta de neu

A l’últim, i a preguntes dels consellers de l’oposició, el conseller de Serveis Públics, Joan Visa, ha destacat que no hi havia cap protocol per a la treta de neu i que la majoria ja n’ha elaborat un primer que fixa les prioritats en cas de nevades ja que ha destacat que era “il·lògic” que no hi hagués una priorització i que se seguissin les instruccions del conseller responsable.