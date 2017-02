Sant Julià destinarà l'augment de les transferències a eixugar endeutament

Sant Julià destinarà la partida de més que rebran aquest 2017 en concepte de transferències a "alleugerir l'endeutament" de la parròquia. Així ho ha assegurat aquest divendres al migdia el cònsol major, Josep Miquel Vila, i ho ha justificat per la necessitat d'alleugerir la situació financera del Comú i reduir un "endeutament important".

Aquest anunci arriba després que aquest dijous el Consell General rebutgés una nova congelació de les transferències del Govern i, per tant, accedís a incrementar les partides que reben els comuns. El cònsol ha assegurat que "s'han de respectar les decisions que prengui el Consell" i "acatar-les". No ha volgut entrar en valoracions sobre si estan a favor o no d'aquesta decisió, plantejant que "no és competència nostra". "La nostra vocació és arreglar els problemes de la parròquia", ha afegit.

Preguntat per si veuria bé un retorn dels comuns de la part de més de les transferències, Vila ha respost que en el cas de Sant Julià, "acatarem el que digui el Consell, i el senyor Martí ja farà el que hagi de fer".

Per sota del límit d'endeutament

En un altre ordre de coses, Vila ha garantit que el Comú tancarà el 2016 per sota del límit d'endeutament permès per llei. Això si, "no tenim marge", és a dir, es tancarà molt poc per sota. "Hauríem d'estar en una situació millor", ha reconegut.