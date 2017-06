Sant Julià proposa que el 24% de les transferències es fixi segons les vies

El Comú de Sant Julià de Lòria proposa que el 24% de les transferències del Govern es fixin segons els quilòmetres lineals de vies i carreteres secundàries habitades. Així ho recull el document que la corporació va lliurar en la darrera reunió tripartida entre el Govern, els comuns i el Consell General per a la reforma de les competències i les transferències. Segons la proposta, el repartiment de la transferència global es faria en funció de quatre criteris (població, quilòmetres lineals de carretera, territori i altres), a diferència de l’actual, que es basa en la població, el territori i el factor “altres” (que reparteix a parts iguals el 50% de la xifra). En concret, la corporació laurediana planteja que un 35% de les transferències s’estableixin en proporció al nombre d’habitants i un 15% segons el territori (com avui), mentre que un 24% es faci segons els quilòmetres de carreteres i un 26% es reparteixi a parts iguals entre les set parròquies (el criteri “altres”).

Per posar a sobre de la taula aquest plantejament, el Comú de Sant Julià de Lòria argumenta que les vies públiques i carreteres secundàries a nuclis habitats, les aigües potables i residuals i l’enllumenat públic consumeixen un 24% de les despeses totals comunals. El document recorda el desequilibri que hi ha actualment entre els ingressos que perceben les corporacions locals i les despeses a les quals han de fer front per donar els serveis que els corresponen segons la llei. Així mateix, afegeix que el criteri general “altres” (que distribueix a parts iguals el 50% de les transferències globals) recull una varietat àmplia de competències que impacten de forma desigual en els comuns i que la repartició de les transferències no es correspon a la “realitat desigual” de les despeses de les corporacions. A l’últim, recorda que la Carta Europea de l’Autonomia Local recull que el Govern no pot invertir en projectes de les corporacions comunals. Això ha fet que les iniciatives que han dut a terme els comuns en l’àmbit turístic siguin deficitàries, tret que comptin amb participació del sector privat.

Cal recordar que la proposta de modificació de la Llei de transferències als comuns feta pel Govern fixa com a criteris de repartiment la població (25%), el territori (20%), el nombre d’infants i gent gran (15%) i les pernoctacions (10%), a més del 30% que es distribueix a parts iguals entre les set corporacions. Aquests cinc criteris representen el 80% de les transferències. El 20% restant correspon al Fons de Redistribució Sostenible, que el primer i segon any es distribuiria un 20% en funció de la política d’inversió sostenible, un altre 20% als compromisos adquirits, i un 60% per a la solidaritat i particularitats comunals. El tercer i quart any, aquest Fons de Redistribució Sostenible es fixaria en un 33,33% en tots aquests tres criteris.