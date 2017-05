SDP acusa Torres de mentir sobre el nou local d’Andorra Telecom

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va acusar ahir el titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, de mentir en seu parlamentària en relació amb una interpel·lació sobre el lloguer del local que acull l’agència comercial d’Andorra Telecom de forma provisional a l’espera de la construcció de l’edifici The Cloud.

Així ho va explicar ahir el conseller general de la formació, Víctor Naudi, que, al marge de la pregunta en la sessió de control, va formular també una demanda d’informació. Precisament, de l’anàlisi de la informació rebuda, va continuar Naudi, es constata que l’executiu va començar a pagar el lloguer del local del carrer Prat de la Creu de la capital, al costat de la plaça de la Rotonda, el desembre del 2015 i no, com va assegurar Torres al ple del Consell General, el novembre del 2016.

A més, Naudi, que va lamentar que el ministre “no digués la veritat”, es va mostrar molt crític amb la “precipitació” i la “curta durada” del procés de consultes de preus d’altres possibles locals que poguessin acollir l’agència comercial de la societat pública. Segons la informació facilitada per l’executiu, “les consultes es van fer entre els mesos de març i abril del 2015 i el juliol del mateix any ja es feia el contracte de lloguer”, va assenyalar.

Per tot plegat, el conseller general socialdemòcrata, que també va incidir en el fet que el contracte amb l’empresa de seguretat per vigilar els nous locals se signés “curiosament” l’endemà de la sessió de control en què aquesta qüestió també havia estat objecte de la interpel·lació formulada, va assegurar que té la sospita, “que es pot raonar però no comprovar”, que “des de la direcció general d’Andorra Telecom es volia anar a aquell emplaçament concret des del principi”.

Així mateix, Naudi, que en relació amb el preu que es paga pel lloguer del local –8.500 euros mensuals– va dir que estaria dins la mitjana de mercat, tot i que no es va atrevir a assegurar que fos l’emplaçament més idoni “perquè hi ha altres condicionants a valorar”, també es va mostrar crític amb la durada del contracte amb la societat propietària del local. En aquest sentit, el parlamentari d’SDP va precisar que el contracte de lloguer “acaba el desembre del 2018”, una durada que va qualificar de “curta” tenint en compte com es troba el projecte de l’edifici The Cloud, un fet que “evidencia una vegada més la precipitació de l’executiu en aquesta qüestió”.

D’altra banda, i coincidint amb la commemoració ahir del Dia d’Europa, el president d’SDP, Jaume Bartumeu, va reafirmar la vocació europeista de la formació, des de sempre, i va defensar la necessitat de l’embrancament d’Andorra amb Europa. Precisament, sobre l’acostament a Europa i la negociació de l’acord d’associació, Bartumeu, que va lamentar que el Brexit “serveixi de paraigua per justificar qualsevol alentiment” i va criticar la poca informació que hi ha sobre la qüestió, va denunciar que sembla que “els estrategs electorals de DA han decidit que això no avanci” i va expressar el temor que “ho deixaran ben empantanegat”.

Finalment, i en relació amb la situació de l’exconsellera general de la formació i ara integrant independent del grup mixt, Sílvia Bonet, Naudi va explicar que aquesta mateixa setmana hi haurà una reunió del grup parlamentari per abordar la qüestió i buscar una entesa.