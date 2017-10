SDP defensa que les ajudes als emprenedors es quedin al país

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) defensa que les ajudes que es donin als emprenedors, en el marc de la futura llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament, siguin per a aquelles activitats que es portin a terme al país i no per a emprenedors del país però que facin la seva activitat a fora.

Si més no així es recull en una de les 24 esmenes que el conseller general de la formació, Víctor Naudi, ha presentat a la proposició de llei de suport als emprenedors, la seva internacionalització i el seu finançament, i que busquen “millorar l’adaptació de la llei a la realitat del país”.

Precisament, i en la línia d’aquest objectiu, la formació presenta també una sèrie d’esmenes en relació amb el punt d’informació a l’emprenedor. En aquest sentit, Socialdemocràcia i Progrés aposta, a causa de les dimensions del país, per l’establiment d’un únic PIE, a través del qual es puguin portar a terme tots els tràmits necessaris per a la constitució de societats, l’inici efectiu d’una activitat econòmica i el seu exercici per part dels emprenedors, així com el cessament de l’activitat i l’extinció de les societats.

Així mateix, en les seves esmenes la formació precisa, davant els dubtes que pot generar el text inicial, que “només hi ha una administrativa educativa a Andorra, el ministeri encarregat de l’Educació”.

En línia amb les esmenes anteriors i per facilitar el caràcter canviant de l’emprenedoria, SDP entén que els passos a seguir per a la constitució d’una societat limitada d’emprenedoria o per a la inscripció registral de l’emprenedor han de quedar determinats per via reglamentària i no ser inclosos en la llei, motiu pel qual proposa la supressió de diversos punts d’alguns articles en aquest sentit.

Finalment, en les esmenes, amb les quals es busca també una millora a l’hora de definir determinats conceptes i del caràcter formal, es vol atansar més al text a la formació dels joves en la cultura emprenedora i en la potenciació d’habilitats i competències que no pas en la inculcació.