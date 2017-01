SDP demana per les accions que farà Govern perquè l’Etias no afecti

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, ha presentat una pregunta a Sindicatura perquè l’executiu expliqui quines gestions ha fet o pensa fer perquè la futura implantació del Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges (Etias) per part de la UE no afecti els nacionals andorrans i no hagin de sol·licitar un permís per poder viatjar als països de l’espai Schengen.

I és que les explicacions del titular d’Afers Exteriors, en el sentit que no hi hauria cap problema i que se seguia la qüestió des de l’ambaixada a Brussel·les, no van convèncer del tot Naudi, que va retreure a l’executiu que no hagués parlat amb anterioritat sobre aquest tema ni ha­gués informat el Consell General fins a la preocupació expressada

per SDP.

En aquest sentit, Naudi i el secretari d’organització de la formació, Joan Marc Miralles, van voler deixar clar que no tenen cap interès de generar alarmisme i que tant de bo la proposta de reglament per a l’establiment de l’Etias quedi com l’esborrany inicial, en què s’exclou Andorra de la seva a­plicació.

Tot i això, Naudi i Miralles, que van recordar que els dubtes sorgeixen a partir de la documentació posterior a aquest esborrany, van insistir en la necessitat que “des del Govern i des d’Exteriors, si a hores d’ara encara tenim ministre, es facin els passos escaients per assegurar que l’Etias afectarà el mínim possible Andorra, els seus nacionals i també els seus visitants”.

I és que per SDP l’establiment del Sistema Europeu d’Informació i Autorització de Viatges pot tenir també afectacions en el turisme que visita el país, fet que encara fa més indispensable que s’asseguri que el Principat està exempt de l’aplicació de l’Etias, prevista per al 2020.

D’altra banda, Naudi i Miralles van demanar a l’executiu que “no es confiï” ni “s’adormi” pensant que el futur sistema no serà d’aplicació fins d’aquí tres anys, ja que un document del Consell Europeu de ministres del mes passat considera aquesta qüestió “un tema prioritari” i insta la Comissió Europea a tancar aquest reglament abans del juny vinent.

Precisament, aquesta rapidesa és un dels motius de “preocupació” de Socialdemocràcia i Progrés, així com les diferents informacions i documents posteriors al 16 de novembre, data de l’esborrany del reglament, que ja no deixen tan clar que l’Etias no s’acabi aplicant al Principat.

En aquesta línia, Naudi, que va recordar també que l’estatus d’Andorra “és diferent del de Mònaco i San Marino, que són en unió duanera”, va destacar que malgrat que no es tracti d’informacions oficials de la UE les pàgines web que les recullen, algunes amb seu a Londres, “són prou serioses per disposar d’informació bastant privilegiada”. Per tot plegat, Miralles va reiterar la petició perquè des de l’executiu o des d’Exteriors “s’informi de manera clara i transparent sobre els desenvolupaments en matèria de circulació de persones que hi hagi dins la Unió Europea, i més en un moment en què es prenen les decisions”.

Satisfacció a mitges amb la llei de la Policia

El parlamentari d’SDP, Víctor Naudi, va valorar “positivament” el canvi d’actitud de la majoria de Demòcrates per Andorra al si de la comissió legislativa d’Interior, en el sentit que van acceptar l’esmena de la formació perquè el director de la Policia hagi de ser una persona de nacionalitat andorrana.

Tot i la marxa enrere en aquesta qüestió, que Naudi va atribuir a la predisposició mostrada pel ministre Xavier Espot i al fet que “segurament dins DA hi havia divergències”, el conseller general va destacar que el text de la modificació de la Llei de la Policia resultant del treball en comissió “no ens acaba de satisfer”. En aquest sentit, Naudi va recordar que la majoria taronja va rebutjar totes les altres esmenes que SDP considerava importants, com la relativa al dret de vaga i la limitació del nombre de directors adjunts i altres lligades a la formació dels agents.