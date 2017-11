SDP demana retirar el projecte de l’heliport per l’absència d’informes

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va demanar ahir la retirada del projecte d’heliport a Tresoles, al costat de les instal·lacions de FEDA. La formació fa aquesta petició després de constatar que no hi ha documentació que justifiqui la iniciativa, ja sigui pel que fa a l’emplaçament com la idoneïtat i viabilitat. I vist que s’ha avançat poc en els darrers mesos assenyala que “cal responsablement abandonar aquella ubicació”.

El posicionament del partit progressista es fonamenta en la informació que el Govern li va facilitar arran d’una sol·licitud del conseller general d’SDP, Víctor Naudi. Així, segons exposa, de la documentació entregada se n’extreu que en relació als informes tècnics en matèria d’aviació que avalin la idoneïtat de la zona proposada, el Govern només disposa d’una “nota-informe”, de dues pàgines, elaborada per la Direction Générale de l’Aviation Civile francesa. Aquest document, que per SDP no mereix el qualificatiu d’informe, conclou que l’emplaçament de Tresoles està molt restringit i que a causa de la seva localització la construcció necessitarà “mitjans molt conseqüents i adaptats” en moviments de terres i enginyeria civil, així com en la construcció d’una via d’accés amb plataforma de gir. Quant als estudis de viabilitat econòmica i oportunitat de l’heliport, l’executiu ha informat que es troben en desenvolupament, però que no els tindrà fins que l’encaix aeronàutic i arquitectònic quedi definit. També s’indica que FEDA no donarà el seu parer sobre les línies elèctriques afectades per sobrevols fins a tenir la informació detallada sobre la infraestructura i les arribades i sortides.

Davant de tot plegat, SDP constata que “no apareix documentació que doni un suport definitiu a l’emplaçament elegit”, com tampoc sembla que existeixi documentació que doni suport a la idoneïtat, l’oportunitat i la viabilitat del projecte a Tresoles. A més remarca que aquesta ubicació està menys ben valorada per la “nota-informe” que d’altres i critica la “indefinició preocupant” en què segueix la iniciativa. A l’últim, la formació lamenta la “frivolitat” amb què el Govern ha tractat la construcció de l’heliport amb “anuncis sense fonament”, “canvis d’ubicació i d’orientació del projecte” i per això demana aturar una iniciativa que ha creat “despesa inútil” i neguit entre els veïns.