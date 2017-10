SDP demana a Ubach “propostes més sòlides” per portar a la UE

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va reiterar ahir la seva “preocupació” per la forma com s’estan portant les negociacions amb la Unió Europea per a l’acord d’associació, preocupació que, conjuntament amb la demanda que es facin propostes “més sòlides”, van traslladar a la titular d’Afers Exteriors, Maria Ubach, durant la compareixença de la ministra a la comissió de Política Exterior de dilluns. Així ho va explicar ahir el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, que va insistir que “més que negociació podem dir que hi ha converses amb la UE”.

Naudi va comentar que la ministra va informar la comissió de la trobada prevista la setmana vinent, així com de les propostes complementàries que aportarà Andorra per acabar de conformar el que seria el capítol comercial i la proposta relativa al tabac.

En aquesta línia, el parlamentari d’SDP, que va admetre que “aportar elements complementaris sempre és bo”, es va queixar però perquè considera que quan es va plantejar la demanda d’un període transitori per al tabac ja s’hauria d’haver presentat una proposta “més sòlida i treballada i consensuada amb anterioritat amb el sector”.

Per això, Naudi, que va demanar a la ministra que de cara a les negociacions de futurs capítols es facin les coses amb més temps i es treballi millor amb els diferents agents implicats, considera que el país s’ho “juga tot a una carta”. I és precisament aquest fet el que preocupa la formació perquè, va continuar el conseller general, “si no s’accepta la transitorietat el sector del tabac es pot veure molt perjudicat”.

“Cal tenir les coses més preparades i amb més temps”, va afirmar per concloure Naudi, que va recordar que la formació “sempre ha defensat el treball amb els diferents sectors, però fet amb més temps”.

Pel que fa als plantejaments complementaris exposats per la titular d’Afers Exteriors, Naudi va explicar que es tracta de qüestions lligades a la salut de les persones, convenis pendents de signar amb l’OMS i en relació amb la rebaixa de la quantitat que es podrà importar i a futures reorganitzacions impositives que es faran.