SDP insta Govern a fer gestions per mantenir obert el consolat de França

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va lamentar ahir el tancament del consolat de França al país, que va qualificar de “molt mala notícia”, i va retreure a l’executiu demòcrata la seva manca de reacció i el seu silenci.

Així ho van manifestar ahir el conseller general de la formació, Víctor Naudi, i el secretari d’organització d’SDP, Joan Marc Miralles, que van incidir que el tancament no és només negatiu per a la important comunitat de residents francesos que hi ha al Principat, sinó també per a les relacions econòmiques entre tots dos estats.

En aquest sentit, Miralles, que va lamentar un nou trencament en l’equilibri que hi hauria d’haver en les relacions amb els dos països veïns, va destacar que la decisió de tancar la seu consular es pot interpretar com que a França “ja no li interessa la plaça andorrana”, un fet que no ajuda gaire i que pot fins i tot desencoratjar aquelles empreses franceses que “estiguin interessades a venir a Andorra”.

Així mateix, el dirigent d’SDP, que va posar en dubte que les relacions amb França “siguin tan bones com ens volen fer creure”, va plantejar la possibilitat que, “ja que es desbloquegen 10 milions d’euros” per millorar carreteres en territori francès, es puguin “desbloquejar també uns quants centenars de milers d’euros per poder mantenir el consolat”.

Miralles, que va apel·lar als “lligams històrics” i al fet de tenir una important comunitat de residents francesos per justificar la petició que l’executiu pugui assumir els costos de manteniment del consolat, va plantejar també l’opció, en el cas que el motiu del tancament no fos tant per qüestions econòmiques com de personal, que “personal andorrà, amb comissió de serveis, pogués donar també un cop de mà” i mantenir així oberta la seu consular.

Per la seva part, Naudi, que no va descartar algun tipus d’iniciativa parlamentària per demanar explicacions a l’executiu, va lamentar la “manca de sentit d’Estat” del cap de Govern, Antoni Martí, a qui va retreure que telefonés als grups parlamentaris per explicar l’acord assolit per a la millora dels accessos a Andorra i en canvi no hagi dit res sobre el tancament del consolat.

En aquest sentit, el conseller general de Socialdemocràcia i Progrés es va mostrar convençut que el cap de Govern havia d’estar al corrent de les intencions de l’executiu veí, i més quan es tracta d’un canvi en la política consular de França que no només afecta el Principat, ja que, en cas contrari, “no sabríem què fa la nostra ambaixadora a París”.

DA lamenta el tancament

Des de Demòcrates per Andorra, a través d’una nota a la seva pàgina web, es va lamentar el tancament del consolat francès, tot i que es va mostrar el respecte per “les decisions que sobiranament l’Estat francès pren”.

En aquesta línia, la formació taronja recorda que es tracta d’una decisió “que s’emmarca en la política consular de l’Estat francès” i assegura que “en cap cas no té cap vinculació amb les relacions entre els dos estats”.

Precisament, sobre aquest aspecte, DA, que remarca que “les relacions bilaterals entre els dos governs són excel·lents”, considera que les relacions “passen per un dels millors moments que hem tingut mai”, motiu pel qual es mostren convençuts que la decisió de l’executiu del país veí de tancar el consolat “no farà canviar aquesta entesa”.

Així mateix, Demòcrates per Andorra, que insisteix que aquest tema “no qüestiona altres aspectes rellevants” de les relacions de França amb Andorra com podria ser la presència de l’ensenyament francès, assegura que, “tot i aquesta decisió, la presència cultural i econòmica de França al país continuarà donant-se amb la mateixa intensitat que ara i, fins i tot, amb la voluntat d’incrementar-se, ja que aquestes es gestionen a través de l’ambaixada”.

Silenci de l’ambaixada

Ahir, des de l’ambaixada de França es va preferir no fer cap declaració sobre el tancament del consolat. L’agregat de premsa, Jérôme Vinyolas, va exposar que “ja vam fer un comunicat i no afegirem res al respecte fins que no tinguem més informació”. Així mateix, Vinyolas va declinar fer cap valoració sobre la mobilització en contra de la decisió del Govern francès que s’ha impulsat a través de xarxes socials i plataformes virtuals. Des del Govern andorrà tampoc no es va voler fer cap declaració sobre l’assumpte tenint en compte que és una mesura que no és competència seva.

Campanya a change.org per demanar al president francès que no es tanqui el consolat

Després de la creació d’una pàgina a Facebook, ara ha estat la plataforma virtual Change.org el mitjà escollit per expressar el rebuig al tancament del consolat francès i mirar d’aconseguir que es reconsideri la decisió. Així, sota el títol No al tancament del consolat de França a Andorra, s’ha activat una campanya de recollida de signatures per demanar al president del país veí i copríncep d’Andorra, François Hollande, que intercedeixi i eviti el tancament de la seu consular, que s’ha de fer efectiu a partir del primer de setembre. En les primeres 48 hores de la posada en marxa de la iniciativa, que incideix en el fet que els residents francesos al Principat hauran de desplaçar-se a Madrid o Barcelona en funció de la gestió que hagin de fer, ja s’havia recollit més de 300 signatures contra el tancament del consolat, entre les quals les d’alguns representants d’SDP i la de l’exministra d’Afers Exteriors Meritxell Mateu.