SDP insta l’executiu a canviar la naturalesa jurídica de CTRASA

El president de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Jaume Bartumeu, va instar ahir l’executiu a fer cas de les recomanacions del Tribunal de Comptes i canviar d’una vegada per totes la naturalesa jurídica del Centre de Tractament de Residus d’Andorra SA (CTRASA), ja que després que el Govern i FEDA adquirissin la totalitat del capital social de la societat l’administració, com deia l’informe i va remarcar Bartumeu, “ha esdevingut concessionària de si mateixa”.

El dirigent d’SDP, que va recordar que l’anterior legislatura la seva formació es va “oposar amb duresa” a la recompra de les accions que eren en mans dels socis privats, va considerar “preocupants” les observacions del Tribunal de Comptes en el seu informe de fiscalització corresponent a l’exercici 2015 i va incidir en la “vulneració” de la Llei de sostenibilitat de les finances públiques i d’estabilitat pressupostària i fiscal, ja que l’entitat té un endeutament que supera amb escreix el 50% dels seus fons propis.

En aquest sentit, Bartumeu va voler ser contundent amb el fet que s’estigués vulnerant la legislació vigent per més que en les al·legacions CTRASA expliqui que el cost de la construcció es va preveure en un 15% dels fons propis i un 85% extern i va recordar que els préstecs que abans eren d’accionistes privats ara són de l’Estat.

Així mateix, el president d’SDP va lamentar la manca d’inversions en el manteniment de la planta i va augurar de cara al futur un problema “d’obsolescència” de la instal·lació.

D’altra banda, el conseller general de la formació, Víctor Naudi, va fer una valoració del debat monogràfic sobre sanitat de la setmana passada al Consell General, en el qual “va quedar clar que el ministre de Salut no té projecte i que el Govern no té la voluntat real de tirar endavant la reforma sanitària”.

Més enllà d’aquest fet, el parlamentari de Socialdemocràcia i Progrés va voler incidir en la proposta d’acord que va presentar, gràcies al suport de dos consellers generals liberals, per encomanar a l’executiu que estudiï la viabilitat d’implementar una unitat de radioteràpia a l’hospital, una proposta que, després de ser transaccionada amb DA, va ser acceptada.

En aquest sentit, Naudi, que va remarcar que disposar d’una unitat d’aquestes característiques “evitaria molts maldecaps i viatges a pacients i també als seus acompanyants”, va denunciar que la transacció demanada pels demòcrates “deixa entreveure” que dins el grup hi ha qui “té altres preferències” més lligades a l’obertura econòmica i va fer referència al possible des­embarcament al Principat de l’institut oncològic Baselga.

Malgrat aquest fet, Naudi, que va lamentar que des de l’executiu “tampoc es respecti l’equilibri en sanitat” i es prioritzi els tractaments oncològics a Espanya en lloc de poder-ho fer a Tolosa, va incidir en la necessitat de “defensar la sanitat pública”, tot i que es va mostrar convençut que la instal·lació d’una unitat de radioteràpia a l’hospital “pot ser també compatible amb el sector privat”.

Sigui com sigui, el conseller general d’SDP va assegurar que des de la formació “es vetllarà” pel compliment d’aquesta proposta d’acord.