SDP posa en dubte que s’estigui “negociant realment” a Brussel·les

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va reiterar ahir la seva preocupació per com s’està portant a terme la negociació de l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE) i fins i tot va arribar a posar en dubte que “s’estigui negociant realment”. I és que, segons van denunciar el president, Jaume Bartumeu, i el secretari d’organització d’SDP, Joan Marc Miralles, “va creixent la sensació que els qui s’asseuen a la taula a Brussel·les tenen tendència a acceptar tots els plantejaments que fa la UE i quan tornen no ens ho expliquen tot”.

En aquest sentit, Bartumeu, que va advertir que “és molt difícil assolir un acord nacional” per poder validar l’acord que pugui sorgir de les negociacions, va instar l’executiu a “parlar clar” d’una vegada i “explicar les conseqüències d’un acord o un desacord”, així com a “posar tots els papers de la negociació damunt la taula”.

I és que, pel dirigent de Socialdemocràcia i Progrés, l’actitud de l’executiu deixa “molts interrogants oberts perquè, a diferència d’altres etapes d’anys anteriors, el Govern no passa informació”. Així, Bartumeu va insistir que hi ha el dubte sobre si “s’està negociant realment o s’escolta únicament el que vol Brussel·les” i el dubte sobre, en el cas que sí que hi hagi negociació, cap a on va i què passa amb qüestions com la lliure circulació de persones o la lliure circulació d’empreses i capitals.

SDP també va incidir en els dubtes sobre com s’acabarà implantant la unió duanera, que ja tenen Mònaco i San Marino i que la Unió Europea vol també per al Principat, així com “si la qüestió agrícola –i especialment el tabac– està condicionant la resta de l’acord”.

Per tot plegat, i tot i recordar que la potestat negociadora de convenis i acords internacionals és de l’executiu, Bartumeu va assegurar que “els dossiers amb els quals el Govern va a negociar a Brussel·les haurien d’estar a disposició dels consellers generals de la comissió legislativa de Política Exterior”, i va lamentar que això no sigui d’aquesta manera.

En aquesta línia, el president de Socialdemocràcia i Progrés va instar el cap de Govern, Antoni Martí, que si realment vol la fotografia amb altres forces polítiques per a l’acord d’associació comparteixi la informació amb aquestes formacions.