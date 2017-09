SDP qualifica de “desgavell” l’obra del carrer Bisbe Príncep Iglesias

El comitè local de Socialdemocràcia i Progrés (SDP) d’Andorra la Vella ha volgut fer pública la seva indignació “per la preocupant gestió que la majoria comunal de DA està fent de les obres de la separativa de recollida d’aigües al carrer Bisbe Príncep Iglesias”. Segons afirmava ahir aquesta formació en un comunicat, “la total manca de capacitat de gestió de l’equip de govern va provocar que l’inici del curs escolar, la setmana passada, es veiés afectat per un caos circulatori que, més enllà dels embussos i retards dels usuaris de la via pública, va posar en qüestió l’eventual intervenció dels serveis públics de sanitat, com les ambulàncies, o els de seguretat ciutadana, que haurien trobat tots els accessos de la zona, hospital inclòs, bloquejats pel pas de busos”.

“Es tracta de l’obra de la canonada d’aigua potable que a principi d’estiu el Comú va adjudicar per via directa a la mateixa empresa que fa la separativa d’aigües. Una empresa propietat del germà del conseller d’Urbanisme i Aparcaments, el senyor Josep Antoni Cortés Puig. És l’obra que afecta els carrers Creu Grossa, Closes de Guillemó i Bisbe Príncep Iglesias, i que va ser adjudicada a principis d’any”, s’exposa al comunicat. El Comú hauria d’explicar, segons SDP, quina ha estat la causa d’un retard tan gran. “Més encara quan el compromís de l’adjudicació, i per tant del mateix Comú, era que l’obra estigués finalitzada al mes d’agost amb la finalitat, precisament, de no complicar l’inici de curs al Col·legi Sant Ermengol.”

“A SDP no hauríem deixat que s’arribés a aquest descontrol. SDP hauria exigit a la constructora adjudicatària que hi posés tots els mitjans materials i humans necessaris per complir tant amb la qualitat de l’obra com amb els terminis establerts.”

Per SDP, dia a dia es pot constatar la manca de capacitat gestora de la majoria comunal de DA. “És públic i notori”, segons afirma, que aquest Comú només ha estat capaç d’executar, en el capítol d’inversions reals, el 10,54% del que està previst els primers sis mesos de l’any. “La conseqüència previsible de semblant retard serà la impossibilitat d’executar tota la feina prevista en el que queda d’any, amb el prejudici que això comporta per a la parròquia i les necessitats dels seus ciutadans. Sembla, doncs, que l’únic rellotge que va a l’hora, a la casa comuna de DA, sigui el de festes i celebracions diverses, on sí que es compleixen les previsions i els calendaris, sempre a cop de talonari i a càrrec dels contribuents locals”, continua el comunicat d’SDP.