SDP reclama a Bonet que justifiqui despeses per valor de més de 5.600 euros

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va enviar la setmana passada a la seva excompanya de formació i ara consellera independent, Sílvia Bonet, una carta en què li reclama que aporti la documentació escaient per justificar despeses fetes aquests dos primers anys de legislatura per valor de més de 5.600 euros, pagaments que no estarien degudament acreditats.

Així ho va explicar ahir el parlamentari d’SDP, que també va trametre una carta al síndic general informant-lo de la seva intenció, arran de la decisió de Bonet d’abandonar la formació, de poder formular els comptes del període comprès entre el 30 d’abril del 2015 i el 30 d’abril del 2017 perquè puguin ser auditats i poder fer-los-hi arribar els primers dies de juny.

En aquest sentit, Naudi va explicar que durant la revisió de les despeses fetes es va constatar que hi havia una sèrie de pagaments “que no estaven suportats per les necessàries justificacions documentals, ja siguin factures o rebuts signats pels destinataris”, motiu pel qual es va demanar a Bonet que aportés la documentació corresponent.

El parlamentari, que també va informar el síndic dels requeriments d’informació fets a Bonet, va detallar els pagaments més significatius, alguns dels quals, va assegurar, “fets fora del període de sessions del Consell d’Europa”. Així, va posar d’exemple una “factura atípica” d’un hotel de Londres, per un import de 163,24 euros, amb data 16 d’agost del 2016 i per tant fora del període de sessions, i dues factures més, per un import de 196,02 i 176,22 euros, respectivament, d’un altre establiment hoteler amb data del 21 de març passat, factures on s’indica que l’habitació era ocupada per dos adults.

Naudi va esmentar també altres factures no prou documentades de desplaçaments a València, Madrid i París, així com dietes a Montenegro per un import de 1.105 euros sense justificar l’activitat parlamentària que va motivar el desplaçament, així com dos reintegraments en efectiu, de 600 i 400 euros, sense cap factura justificativa i dues factures d’hotel (de 532,80 i 117,10 euros) per uns imports coincidents amb pagaments efectuats pel Consell General en el mateix període.

D’altra banda, Naudi i Bartumeu, que van voler deixar clar que “no s’acusa de res a ningú” i que només es demana informació, que confien que Bonet aportarà, van explicar que també hi ha albarans de materials d’oficina per valor de 880,60 euros però no les factures corresponents, així com dos pagaments, de 5.428 i 4.071 euros, a un despatx d’advocats per uns treballs d’assessorament.

En aquest sentit, Naudi va precisar que es tracta d’uns treballs encarregats “sense cap acord previ” per Bonet de cara a l’elaboració d’una proposició de llei de la infermeria, i va afirmar sentir-se “traït i enganyat” per aquest fet, ja que havien parlat de la possibilitat de fer aquesta proposició de llei, tot i que previ acord en el si de la formació i si comptaven amb la signatura d’un altre conseller general per poder-la presentar.