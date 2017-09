SDP reclama mesures urgents per la manca de pisos i proposa nous ajuts

Tot i que les propostes plantejades pel cap de Govern durant el debat d’orientació per fer front a la manca de pisos de lloguer els semblen positives, Socialdemocràcia i Progrés (SDP) alerta que tindran un impacte a llarg termini. Davant d’això reclama mesures urgents per encarar la situació i els problemes “molt greus” amb què es trobaran els temporers aquest hivern. El conseller general de la formació, Víctor Naudi, va recordar que avui hi ha una bossa d’habitatges que no estan al mercat i que es va cap a una nova bombolla immobiliària. Per aquest motiu va indicar que el que cal és “refredar-la” incentivant l’aparició de pisos a preus més baixos.

“L’Estat ha d’ajudar a la regulació del mercat”, va dir Naudi. Això es podria fer augmentant els recursos que es destinen al departament d’Habitatge, impulsant un pla d’ajuts al lloguer amb el qual l’administració assumís la garantia i potenciant els ajuts directes per a les persones que es vulguin emancipar o amb dificultats econòmiques. Amb tot, Naudi es va mostrar disposat a participar en la taula per dissenyar mesures per a l’accés a l’habitatge proposada pel Govern i també va avançar que ha entrat un seguit de preguntes a l’executiu per conèixer si impulsarà accions concretes sobre la qüestió. Des d’SDP es va remarcar que les dificultats per accedir a un habitatge s’han agreujat amb l’aprovació de la Llei de l’allotjament turístic, que afavoreix la legalització de pisos turístics.

Des de la formació també es va destacar la preocupació per l’esgotament del Govern i del mateix cap de Govern quan encara queda un any i mig de legislatura. Especialment crític es va mostrar Naudi amb els aspectes socials, entre els quals va destacar la precarització laboral, la manca de mesures per rellançar el sector comercial i el fet que l’ocupació hotelera creixi menys que als territoris veïns. El conseller general també va explicar que, tenint en compte que el cap de Govern no en va dir res en el debat d’orientació política, ha presentat una pregunta amb què es vol saber si el projecte de la font de colors i el recinte multifuncional, als quals s’ha destinat partides per fer estudis, s’acabaran materialitzant i també quines mesures preveu impulsar per fomentar el transport públic (com ara una reducció de preus o una millora dels horaris), ja que considera que avui no hi ha una veritable política per fomentar-lo.

El PS demana al Govern per les polítiques d’habitatge

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS) Pere López vol que el Govern expliqui al ple del Consell General les actuacions fetes els darrers temps en matèria d’habitatge. La qüestió es formularà aprofitant la sessió de control a l’executiu prevista per a la setmana vinent, durant la qual Rosa Gili també demanarà pels motius pels quals Andorra Telecom traurà del paquet bàsic de televisió per fibra fins a sis canals, pels quals s’haurà de pagar a partir de gener un suplement de deu euros.

En la pregunta, López insisteix en “l’important problema que hi ha al nostre país en relació amb l’escassetat de pisos de lloguer”, així com en “el preocupant augment del preu experimentat en els darrers temps”. Per això demana pel departament que s’ocupa de les polítiques d’habitatge i recorda que el 2016 el Govern va optar per suprimir el departament d’Habitatge.