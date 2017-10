SDP satisfeta perquè “queda clar que no s’ha comès cap il·legalitat”

Socialdemocràcia i Progrés (SDP) va posar de manifest ahir la seva “satisfacció a mitges” davant l’informe de fiscalització de la liquidació dels comptes de l’agrupació parlamentària des de l’inici de la present legislatura i fins que l’ara parlamentària independent, Sílvia Bonet, va abandonar la formació.

Així ho van explicar ahir el conseller general de la formació, Víctor Naudi i el membre del consell de política nacional d’SDP David Pérez, que van justificar la “satisfacció relativa” en el fet que, d’una banda, l’informe “deixa clar que ni SDP ni el grup no va cometre cap il·legalitat amb diners públics” i que, de l’altra, “el Tribunal de Comptes no ha tingut en compte algunes de les al·legacions presentades malgrat haver-ho estat dins el termini establert”.

Així, Pérez va remarcar que “totes aquelles calúmnies i falsedats apuntades des d’alguns sectors i algun mitjà han quedat en no-res” ja que les conclusions de l’informe del Tribunal de Comptes deixen clar que aspectes com el lloguer del local o els assessoraments “queden emparats per l’acord de la junta de presidents” i són “perfectament legals”.

Quant a la no presa en consideració de totes les al·legacions, Naudi va explicar que en el cas dels pagaments del Consell General als “consellers de l’agrupació” corresponents a dietes dels exercicis 2015, 2016 i 2017 s’havia demanat al Tribunal un canvi en el sentit que tots els pagaments per aquest concepte els va rebre la consellera Sílvia Bonet, aspecte que “no s’ha volgut tenir en compte”.

L’informe tampoc té en compte les al·legacions presentades en relació amb l’adquisició de dos equips informàtics, el cost global dels quals era de 625 euros, que assenyala que no han estat immobilitzats ni tampoc objecte d’amortització. En aquest sentit, Pérez va explicar que en imports tan petits i de la mateixa manera que fa l’Administració General “es tracta com a despesa directa”.

Així, i després de les al·legacions tant de Bonet com de Naudi, el Tribunal de Comptes únicament manté les observacions amb relació als equipaments informàtics, al pagament de 300 euros que corresponen a una despesa de la campanya electoral del 2015, la no declaració a la CASS d’una paga extraordinària el desembre del 2015 –import pagat amb posterioritat– i de pagaments per valor de 556 euros sense “l’adequat suport documental”.

Respecte a aquest darrer punt, Naudi i Pérez, que van assegurar que els agradaria que la resta de grups “fossin tan transparents i fiscalitzessin també els seus comptes” van explicar que es tracta de tiquets d’aparcament i peatges que no s’han guardat.

D’altra banda, el parlamentari i el membre del consell de política nacional d’SDP van lamentar que en l’informe el Tribunal de Comptes només analitzi el global d’aquests i no si els passos anteriors “estaven o no ben fets”. En aquest sentit, Naudi, que tot i no tancar la porta sí que va admetre que és “molt complicat” que la formació acabi anant a la fiscalia ja que “seria la paraula d’un contra la paraula de l’altre”, va recordar que “en un moment donat faltaven uns diners que després van aparèixer en un sobre”.

Naudi ofereix la firma per dur al TC les competències

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés ha contactat ja amb el president del grup parlamentari liberal, Josep Pintat, per oferir-li la seva signatura per tal que, si acaba sent el cas, es pugui portar la reforma de les lleis de competències i transferències als comuns, aprovada pel Consell General divendres passat, al Tribunal Constitucional.

Així ho va avançar ahir Víctor Naudi, que va reiterar el posicionament de la formació en el sentit de considerar que “els dos textos presenten indicis fefaents d’inconstitucionalitat”. En aquest sentit, el parlamentari, que va recordar que SDP ha estat l’únic partit que ha “parlat clar” sobre la reforma i que “hi ha votat en contra”, va assegurar que “no és la reforma que necessita el país” i que “està mal feta”.

També va argumentar el vot contrari a les reserves d’esmena dels consellers del PS ja que entenia que “no modificaven ni milloraven els textos”.