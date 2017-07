Set col·lectius han presentat aportacions a les lleis laborals

El grup parlamentari demòcrata va tancar ahir el termini per a la recepció de propostes i esmenes per part dels agents econòmics i socials a les proposicions de lleis laborals (Llei qualificada de les relacions laborals, Llei qualificada de l’acció sindical i patronal i Llei qualificada reguladora del conflicte col·lectiu). En total s’ha rebut propostes de set agents i associacions als quals va presentar, el mes d’abril passat, els eixos de la reforma.

Els parlamentaris demòcrates valoren de forma molt positiva la resposta obtinguda a aquest procés, fet que confirma que el període previ de diàleg és el bon camí i contribuirà a enriquir el resultat final de les proposicions de llei que està treballant la majoria amb vista a poder iniciar el tràmit al Consell General al setembre, segons un comunicat del grup demòcrata. Ara els demòcrates analitzaran les aportacions dels diferents col·lectius i hi respondran. Els col·lectius i associacions que han presentat propostes són AAGP (Associació Andorrana de Gestors de Persones), CEA, SAT, Sipaag (Sindicat de Personal de l’Administració General), USdA i els impulsors de la ILP per a l’ampliació de la baixa de maternitat, a més del mediador Ramon Tena.

El grup parlamentari reitera la seva aposta per aquest procés de participació previ com a clau per garantir la tramitació d’uns textos que s’adaptin plenament a les necessitats actuals i futures de les empreses, els treballadors i les organitzacions sindicals, alhora que permeti assentar les bases d’un model sòlid, modern i perdurable en el temps, segons la mateixa nota. La voluntat dels demòcrates és actualitzar la legislació en matèria laboral tant als tractats internacionals com a la realitat andorrana, amb una normativa que respongui a les necessitats actuals de contrac­tació.