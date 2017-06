Strzoda destaca el suport de França en les reformes i que Macron "vindrà" a Andorra

El representant personal a Andorra del copríncep francès, Patrick Strzoda, ha llegit la declaració de jurament o promesa d’exercir les seves funcions d’acord amb la Constitució per part del copríncep francès, Emmanuel Macron. L'acte ha tingut lloc a Casa de la Vall i, després de la lectura de jurament, el síndic general Vicenç Mateu ha destacat les figures dels coprínceps com a "símbol de la permanència de la sobirania d'Andorra" i ha aprofitat per felicitar Macron, i ha recordat que "recau en ell" una gran responsabilitat en uns temps complicats. També ha manifestat la confiança que pugui venir al país. Strzoda, en declaracions a RTVA, ha manifestat que Macron està "molt atent" a les reformes que està fent Andorra, ha reiterat el suport al país en les negociacions amb la Unió Europea i ha remarcat que "vindrà" al Principat.

El representant personal a Andorra del copríncep francès, Patrick Strzoda, ha llegit la declaració de jurament o promesa d’exercir les seves funcions d’acord amb la Constitució per part del copríncep francès, Emmanuel Macron. Un cop acabat l’acte, que ha tingut lloc a Casa de la Vall, Strzoda, ha manifestat en declaracions a RTVA, que Macron està "molt atent" a les reformes que està fent Andorra i que el Principat compta amb el suport de França, i ha destacat que “vindrà” a Andorra, perquè ja s’ha començat a treballar en aquesta visita.

El representant personal a Andorra del copríncep francès ha posat en relleu que caldrà vetllar perquè les reformes que s’estan duent a terme “siguin posades en marxa amb pedagogia” i puguin ser acceptades pel poble.

Quant a la visita de Macron, ha remarcat que “cal preparar-la”, però ha destacat que vindrà tot i tenir una agenda “molt carregada”. De fet, en la visita que els representants andorrans han de fer-li també es tractarà aquesta qüestió.

El síndic general, Vicenç Mateu, ha destacat les figures dels coprínceps com a "símbol de la permanència de la sobirania d'Andorra" i ha aprofitat per felicitar Macron, i ha recordat que "recau en ell" una gran responsabilitat en uns temps complicats. També ha manifestat la confiança que pugui venir al país. A l’últim, ha ofert "la més lleial col·laboració” i s'ha mostrat comvençut que Macron sabrà estendre nous ponts de diàleg i entesa.