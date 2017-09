Subhasta de vuit places d'aparcament a l'edifici la Covanella de Carrera Nova

El comú d’Ordino torna a convocar una subhasta pública de set places d’aparcament per al proper dijous, 5 d’octubre, a les 10 hores, a l’edifici de la Covanella, on es troba l’urbanització. Els buners, al vial Carrera Nova. L’acte tindrà lloc in situ i podran assistir tots aquells ciutadans interessats en l’adquisició d’alguna plaça. Les visites prèvies es poden concertar per telèfon al departament d’obres i Urbanisme. Es tracta de la vuitena subhasta convocada pel comú, en què se subhastaran les places número 20, 21, 24, 25, 26, 27, i 31, ubicades a la planta soterrani (-1), amb preus de sortida que oscil·len entre els 19.000 i els 23.000 euros. Les dites seran de 500 euros. Fins ara, el comú ha venut vuit places al llarg de les set convocatòries que s’han realitzat, des de la primera que va tenir lloc el 15 de març de 2011 i l'última que es va fer el 31 de juliol de 2015.