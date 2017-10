Tancar Naturlàndia costaria uns 20 milions i per tant és “implantejable”

Tancar Naturlàndia podria costar entre 20 i 22 milions d’euros perquè caldria assumir totes les despeses financeres i els acomiadaments, entre altres aspectes. Això és “inviable econòmicament”, ja que aquests diners “no els tenim”, i per tant “implantejable”, va declarar el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila. En aquest sentit, el mandatari va remarcar que “hi ha coses que no es poden assumir ni que es vulguin” i va afegir que el que es pot afavorir és que “tot funcioni de la millor forma possible” i va esmentar la possibilitat d’iniciar col·laboracions amb l’Apapma per millorar la cura dels animals o amb el Govern per millorar les condicions del parc.

El cònsol major també va explicar que la crisi de l’os va comportar un important perjudici econòmic per a Naturlàndia. Així, va exposar que cada dia que el parc tancava registrava unes pèrdues d’entre 5.000 i 10.000 euros de caixa i, arran de la “difusió negativa” que es va produir, en les reserves que hi havia aleshores es podia arribar fins a unes pèrdues diàries de 30.000 euros. Vila va especificar que no són xifres exactes, però que “sembla que estan caient les reserves i que els trets poden anar per aquí”.

Arran d’aquest accident s’han pres mesures. Del treball amb el Govern s’ha actuat en dos àmbits. D’una banda, el parc és més segur físicament. De l’altra, també s’han millorat els processos, els registres d’entrada i sortida i la cura dels animals. Així, s’ha contractat un veterinari i també s’imparteix una formació més àmplia als treballadors. “El que era necessari ja ho hem fet”, va declarar el cònsol major, al mateix temps que va apuntar que “els accidents de vegades han de servir per fer una lectura i millorar la situació que hi havia anteriorment”.

En relació amb les responsabilitats polítiques per la mort de l’os que l’entitat ecologista Apapma creu que hauria d’assumir el Comú de Sant Julià de Lòria i els responsables polítics que hi han passat, el cònsol major lauredià va indicar que “no és una cosa que m’hagi plantejat ni que em preocupi”. El que sí que va afirmar és que s’està estudiant habilitar a les instal·lacions del parc espais per a la rehabilitació de fauna autòctona ferida, tot i que caldrà veure “si ho podem pagar”.