Tancat el text de les competències i ja s’aborden les transferències

La nova reunió tripartida –Govern, comuns i Consell General– d’ahir per a la reforma de les lleis de competències i transferències va tancar el text per a la reforma competencial i ja va començar a abordar la qüestió de les transferències.

Tal com va avançar el BonDia, i va confirmar ahir el conseller general del PS Pere López, el text sobre les competències anirà acompanyat d’un segon document, un acord institucional de voluntats i compromisos complementari a la llei, on es recolliran, entre d’altres, les aportacions dels socialdemòcrates en qüestions com les escoles bressol o les polítiques de joventut.

Així, aquest segon document especificarà que, malgrat que les escoles bressol es mantenen com a competència comunal, l’executiu serà l’encarregat d’elaborar i marcar els criteris d’un pla pedagògic comú. En el cas de les polítiques de joventut, el text deixarà clar que mentre casals i activitats esportives, lúdiques i culturals seran responsabilitat de les administracions parroquials, serà el Govern qui s’haurà de fer càrrec d’aquells joves en situació de risc o de dependència. En aquest sentit, l’acord institucional recollirà també la “voluntat d’anar més enllà” dels socialdemòcrates i que “hi hagi un desenvolupament legislatiu”, ja sigui amb una futura modificació de la Llei de serveis socials o a través de l’elaboració d’una llei de joventut.

Al marge de l’acord institucional i del seu redactat, qüestió que va centrar bona part de la trobada d’ahir, i del text de modificació de la Llei de competències pròpiament dit, encara hi haurà un tercer document, en aquest cas una mena d’acta dels acords presos, que servirà perquè els diferents grups parlamentaris i també els comuns puguin expressar els seus posicionaments particulars respecte a determinats punts de l’acord que no comparteixin i deixar-ne constància escrita.

Finalment, en la reunió ja es va començar a abordar el tema de les transferències, si bé aquesta primera presa de contacte amb aquesta qüestió es va centrar únicament en els 55 milions, import que vol fixar l’executiu per a les transferències i que s’aniria revaloritzant en funció del PIB.