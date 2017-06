Torres defensa que "estaven obligats" a fer la declaració de la plataforma de Soldeu davant els dubtes del PS

El ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha defensat la legalitat de la declaració d'interès nacional de la plataforma que es vol construir a Soldeu i ha remarcat que "el Govern tenia l'obligació" de fer aquesta declaració, i més tenint en compte que es complien els requisits necessaris. Així ha respost a les acusacions del conseller del Partit Socialdemòcrata, Pere López, al fet que no s'hagi complert la legalitat d'aquesta declaració, ja que la proposta no va ser redactada per l'executiu i perquè la infraestructura no estaria dins els supòsits que s'inclouen en la llei d'ordenació del territori com a susceptibles de ser d'interès nacional.

El Govern “tenia l’obligació” de fer la declaració d’interès nacional de la plataforma que Ensisa vol construir a Soldeu. D’aquesta manera, ha respost el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, els dubtes sobre la legalitat d’aquesta declaració plantejats pel president del grup mixt i conseller del Partit Socialdemòcrata, Pere López.

Així, Torres ha remarcat que la llei diu que “són” d’interès nacional certes infraestructures amb determinades finalitats i no diu que “el Govern pot declarar”, sinó que creu que és “contundent” en aquest sentit. I ha remarcat que aquesta plataforma es troba dins dels supòsits que s’encabeixen en aquest interès nacional, ja que “l’esport forma part de la cultura” i ha posat com a exemple l’Estadi Nacional o el Centre de Tecnificació, que també van rebre aquesta declaració. A més, ha recordat que aquesta ampliació també tindrà una finalitat de seguretat. També ha remarcat l’informe de la comissió tècnica d’Urbanisme que va “rebatre” tots els arguments presentats pel soci majoritari de Saetde.

López ha qüestionat la legalitat, ja que considera que una infraestructura esportiva no entra dins els supòsits per a aquesta declaració –contràriament al Centre de Tecnificació d'Ordino, que té finalitats "educatives"– i a més creu que la proposta hauria d’haver estat redactada pel Govern.

Quant al fet de si la Federació Internacional d’Esquí (FIS) va exigir aquesta construcció, Torres ha fet esment a una carta en què des d'aquesta federació es recomanava que es fes una ampliació en què es milloressin els accessos o els espais per a la premsa, entre d’altres. Ha remarcat que un cop Ensisa va presentar aquestes millores, el desembre del 2016, “va rebre elogis” de la FIS i que això fa que “augmentin les probabilitats” d’acollir copes del món. López ha rebatut que les proves “ja estaven concedides” abans de l’anunci d’aquestes millores i que, per tant, no eren imprescindibles, i ha recordat que la FIS va avalar les característiques tant de la pista de l'Avet com de l’Àliga per acollir proves internacionals.