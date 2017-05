Torres deixa per a futurs canvis les reclamacions dels veïns d’Aubinyà

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va dir ahir que les modificacions a la llei del sòl que proposen els veïns de la urbanització d’Aubinyà, que reclamen que no s’apliqui de manera retroactiva la LGTOU a una urbanització construïda l’any 1970, “responen a modificacions més profundes que les que ara està fent el Govern referides als projectes d’interès nacional”. Per tant, segons Torres, aquests canvis hauran d’adaptar-se “a altres modificacions futures de la llei”.

Torres va remarcar que el desenvolupament dels plans d’urbanisme és competència dels comuns i va passar la pilota al Comú de Sant Julià de Lòria. Els veïns d’Aubinyà ja van manifestar que el Comú no vol fer-se càrrec d’aquestes obres i que ells no volen pagar l’alt pressupost que suposarà la cessió d’uns carrers que s’han d’urbanitzar i que, tal com va informar ahir el BonDia, a alguns veïns els suposa una càrrega de més de 60.000 euros. Torres no va donar cap solució a aquests veïns i a aquestes urbanitzacions, i va reiterar que “no li puc dir el que farà el Comú perquè és competència seva”, va remarcar.

El desenvolupament de certs plans d’urbanisme té la data de caducitat en alguns casos el 2018 i en d’altres el 2020. Això, però, i segons les declaracions fetes ahir pel ministre Torres, haurà d’executar-se al criteri del Comú.