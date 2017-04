Torres diu que ha traslladat a Viladomat la "necessitat" de tancar aquest any l'acord d'intencions

El cònsol major d'Encamp, Jordi Torres, ha manifestat que s'ha traslladat a l'accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, la "necessitat que aquest any, per bé o per mal l'acord d'intencions es tanqui". En aquest sentit, ha recordat que esperen, per tant, que el dossier amb l'argumentació jurídica per part del privat sobre els límits de la concessió els sigui lliurat en breu.

De fet, aquesta documentació hauria d'haver estat entregada al comú a finals de l'any passat, tal com han posat de manifest els consellers de Liberals d'Andorra + Independents Jordi Troguet i Maribel Lafoz que han lamentat tant aquest retard com no haver estat informats per la majoria durant tots aquests mesos. Torres ha destacat que en aquests mesos la societat pot haver estat més centrada en la temporada d'hivern i que això pot haver fet que el soci majoritari no els hagi lliurat la documentació però espera que, un cop passada la temporada hivernal, entreguin la documentació i el procés pugui continuar endavant per desencallar l'acord d'intencions. Des del Partit Socialdemòcrata + Independents Pere Marsenyach i Joan Sans han tornat a destacar que "aquest procés ja va començar malament des de l'inici" i creuen que ara la situació "és pitjor que en el passat". Des de Liberals també han posat en relleu el temor que finalment les inversions previstes al Pas de la Casa perillin.

D'altra banda, durant la sessió de consell de comú celebrada aquest dijous s'ha aprovat la concessió dels treballs de redacció del projecte d'enderrocament de l'edifici de l'antic telecabina d'Engolasters i el de la millora de les grades i els lavabos del circuit de gel Grandvalira. En el cas del primer, el cònsol ha manifestat que s'avaluarà si cal enderrocar tot l'edifici o si se'n pot conservar una part i, posteriorment, també què s'hi pot fer a la zona, ja que ha recordat que juntament amb el Comú d'Escaldes-Engordany i FEDA s'estan fent arranjaments als voltants del llac i l'espai que quedi disponible podria emmarcar-se dins aquest projecte.

Torres també ha destacat que la reforma del passeig de Mojàcar va a millor ritme del previst i que, per tant, podria estar enllestit abans, de cara a aquest estiu.

Escoles bressol

A l'últim, i qüestionat sobre la possibilitat plantejada pel PS en el marc de la negociació sobre les competències i transferències perquè la competència de les escoles bressol passi a ser del Govern, Torres ha manifestat que des d'Encamp creuen que tant per "proximitat", com perquè "és un servei que funciona bé" i perquè tenen les infraestructures, les guarderies han de continuar sent una competència comunal si bé no veu de mal ull que hi pugui haver un pla pedagògic nacional o que s'homogeneïtzin els preus així com que hi pogués haver un cos de docents. "Es pot discutir", ha dit.

La concessió de l'Alberg de la Baronia es replantejarà si el projecte no és viable

Si el projecte per fer un ecohostal a l’Alberg de la Baronia no és viable la concessió es “replantejarà”. Així ho ha posat en relleu el cònsol major d’Encamp, Jordi Torres, reconeixent els problemes urbanístics que des de la concessionària han destacat i que impedeixen, de moment, que es puguin fer la desena de cabanes que hi havia previstes.

Torres ha manifestat que aquest projecte es va acceptar, ja que els va semblar que podria ser “atractiu” per a la zona i que a l’hora de tirar-lo endavant han sorgit “problemes urbanístics” perquè les construccions previstes no estan contemplades des del punt de vista urbanístic, amb la qual cosa ja s’han començat a fer els passos necessaris per veure si aquesta qüestió es pot solventar i el projecte es pot tirar endavant. Torres ha manifestat que la casa de colònies continua funcionant normalment i que fins i tot aquesta Setmana Santa s’hi han fet activitats, però que el que queda per desenvolupar, també, és tota la part de l’oferta lúdica.

Des del Partit Socialdemòcrata + Independents, Joan Sans ha destacat que demanaran que se’ls aclareixi “què ha passat realment”, ja que per fer servir aquestes instal·lacions el comú ha hagut de pagar uns diners i, si les condicions de la concessió no s’han complert, caldrà que es deixi sense efecte. També s’ha demanat què passa amb les altres empreses que es van presentar al concurs si es verifica que alguna de les propostes hagués estat viable.