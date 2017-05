Torres treballa en diferents fórmules per donar més visibilitat als taxistes

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, està treballant en “diferents fórmules” per donar més visibilitat a la parada de taxis de l’Estació Nacional d’Autobusos. Ho va explicar ahir el ministre d’Afers Exteriors, Gilbert Saboya, en la compareixença posterior al consell de ministres. Saboya va destacar que l’objectiu és que la decisió que es prengui sigui “al màxim d’eficient” perquè els taxistes puguin fer la seva feina i perquè “els clients els puguin ubicar de forma fàcil”.

Amb tot, Saboya no va poder avançar quines són les fórmules que es plantegen per donar resposta a la queixa dels taxistes i va explicar que un cop s’hagin determinat es traslladaran al sector i es presentaran a la ciutadania. El que sí que es va precisar des de l’executiu és que la solució s’haurà de prendre de forma ràpida.

L’Associació de Taxistes d’Andorra (ATA) remarca que la parada que s’ha habilitat a l’Estació Nacional d’Autobusos és molt lluny de la terminal i els passatgers, en arribar, no saben on s’han d’adreçar per agafar un taxi. Així, exposa que la tendència dels viatgers és anar en sentit contrari, ja que la parada es troba al final de les andanes. A més, afegeix que cal trobar una solució per a la gent gran o amb dificultats de mobilitat, perquè no se’ls pot fer caminar 200 metres amb maletes per arribar fins a un taxi.

Per això, l’ATA proposa destinar un espai per a un o dos taxis just al costat de la terminal i ubicar un sistema amb un sensor. D’aquesta manera, quan el vehicle que està estacionat en aquesta zona marxi per fer un servei, s’avisa el següent que es troba a la parada que ja pot avançar. Això es faria a través d’un semàfor. L’entitat explica que aquest mètode s’utilitza arreu del món i que seria una bona manera de solucionar la situació que viuen ara els taxistes. L’entitat ja va anunciar que preveia reunir-se en breu amb el ministre d’Ordenament Territorial per traslladar-li aquesta demanda. En el cas que la proposta plantejada pel sector no sigui possible, l’ATA demana una millora de la senyalització perquè els usuaris de l’estació es puguin orientar millor un cop arriben.