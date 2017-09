Ubach busca el suport dels ministres iberoamericans per a la cimera 2020

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va defensar novament la candidatura andorrana per acollir la Cimera iberoamericana 2020. Ho va fer en un esmorzar de treball que, amb el títol Una Iberoamèrica pròspera, inclusiva i sostenible, va reunir els ministres d’Afers Exteriors de la comunitat iberoamericana. Per altra banda, Andorra es va sumar al Pacte mundial pel medi ambient que proposa França.

En relació amb la candidatura per acollir la Cimera iberoamericana 2020, el president de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, va mostrar, en la reunió que va mantenir amb el cap de Govern, Antoni Martí, el seu suport a Andorra i va coincidir amb Martí amb l’oportunitat de visibilitat que representa organitzar aquest esdeveniment internacional.

A part de defensar la candidatura per acollir la Cimera 2020, Ubach també va mostrar la solidaritat d’Andorra amb Mèxic i amb els territoris afectats pel pas de l’huracà Irma, i va anunciar que el Govern té previstes contribucions voluntàries per pal·liar els efectes d’aquests desastres naturals.

Per altra banda, el cap de Govern va participar en l’acte de llançament del Pacte mundial pel medi ambient, iniciativa impulsada pel president de la República Francesa i copríncep, Emmanuel Macron. La proposta vol clarificar i reordenar les diferents convencions internacionals signades al llarg de les últimes dècades en matèria mediambiental. El pacte, a més, pretén consolidar el dret a un medi ambient de qualitat com un dret subjectiu de les persones i com una obligació dels governs i les administracions, segons explicava el Govern mitjançant un comunicat.

En aquest punt, Martí va recordar que la Constitució andorrana va ser pionera en incloure, fa 25 anys, el dret al medi ambient com un dret dels ciutadans, així com l’obligació dels poders públics de vetllar per l’equilibri ecològic.

NEGOCIACIÓ AMB LA UE

D’altra banda, Martí va acordar amb la primera ministra de Noruega, Erna Solberg, que una delegació andorrana, que encapçalarà la ministra Ubach, visitarà pròximament el país nòrdic per intercanviar experiències amb el seu ministeri d’Exteriors i conèixer de primera mà el procediment d’implementació del cabal europeu que Noruega segueix com a participant de l’Espai Econòmic Europeu.