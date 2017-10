Ubach demana a la UE una llista del cabal comunitari que s’ha d’assumir

El Govern ha demanat a la UE una llista de tot el cabal comunitari que el Principat hauria d’assumir amb l’entrada en vigor de l’acord d’associació, un cabal format per prop de 3.000 normatives entre directives i reglaments.

Així ho va explicar ahir la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, durant la seva compareixença davant la comissió legislativa de Política Exterior, en què va informar sobre l’estat d’avançament de les negociacions de l’acord d’associació amb la Unió Europea.

Segons van explicar fonts de la comissió, sorpreses perquè la llista a la UE “s’hauria d’haver demanat abans”, Ubach va precisar als consellers que des del ministeri s’estan elaborant unes taules amb tres llistes per veure gràficament la normativa comunitària que “ja tenim”, la que “s’haurà d’adoptar” i aquella “que es podrà descartar”, com per exemple la relacionada a ports i temes marítims.

Pel que fa als reglaments, que són d’aplicació directa i no cal cap transposició, es va posar damunt la taula un possible problema jurídic. I és que, com van recordar les fonts consultades, els reglaments de la UE no són en català i no està clar que es puguin traduir, de manera que s’hauria d’optar per la versió francesa o l’espanyola, fet que podria topar amb les disposicions de l’article dos de la Constitució que estableix que el català és la llengua oficial de l’Estat.

Per tot plegat, els consellers generals que formen part de la comissió legislativa de Política Exterior van avaluar la possibilitat de demanar al síndic que s’encarregui un informe jurídic per veure com es podria trobar una solució a aquesta qüestió, problemàtica que també estan analitzant els assessors de l’executiu en la negociació europea.

Nova visita de Maerten

D’altra banda, Ubach va anunciar a la comissió la visita al país, el 7 de novembre vinent, del cap negociador de la UE, Claude Maerten, amb qui s’abordarà novament el tema del tabac. I és que segons van explicar les fonts consultades, i malgrat que la UE no s’ha pronunciat encara sobre la proposta d’un període de transició de 20 anys feta pel Principat, la UE considera que 20 anys són excessius i a més a més té dubtes sobre algunes qüestions com són els diferencials existents amb els impostos especials i la taxa a la importació de tabac.