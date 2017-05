Un acord institucional s’adjuntarà a la reforma de les competències

La reforma de la Llei de competències dels comuns s’acompanyarà d’un acord institucional. El document s’ha anat plantejant en les reunions tripartides i hauria d’incloure, a banda del redactat de les competències, les diferents postures exposades en les negociacions, com ara les aportacions del PS com el pla pedagògic únic per a les escoles bressol o d’altres que fan consens, així com punts de des­acord, com una constància en acta de la Massana sobre la necessitat que els informes dels comuns per a la cessió de sòl al Govern siguin sempre vinculants.

El president suplent del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, va recordar que un acord similar es va signar quan es va redactar la primera llei de competències i transferències. Amb tot va lamentar que avui la situació és molt diferent, ja que el Consell General s’hi ha afegit a l’últim moment, una crítica que també va ser reiterada pel conseller general d’SDP, Víctor Naudi, que ho considera un plantejament erroni perquè hi ha aspectes que no fan consens.

Gallardo va explicar que tot i així els liberals han intentat acostar postures i fer cessions, però l’executiu només ha volgut cedir en aspectes que no són essencials. “Tothom ha fet l’esforç d’intentar trobar un acord, però el Govern s’ha tancat en banda”, va dir, al mateix temps que va lamentar que els comuns, excepte la Massana, han acabat claudicant. Això s’ha viscut amb els informes dels comuns per la cessió gratuïta de sòl a l’executiu, en què Sant Julià de Lòria i Canillo van intervenir per trobar una sortida que acontentés totes les parts. Així, es va explorar com a via intermèdia eliminar de la llista inicial algunes infraestructures que no requerien cap informe vinculant dels comuns, com ara les energètiques, però el Govern va reivindicar el manteniment de la relació acordada en un principi.

També ha generat cert debat (amb l’oposició principalment d’Encamp, Andorra la Vella i Canillo) un canvi que no s’havia consensuat entre Govern i comuns i que permetia a les parapúbliques i empreses públiques estar exemptes de les taxes comunals, com ara les que paga FEDA pel pas de les línies. Finalment s’ha acordat que aquestes taxes es mantindran, tot i que es treballarà per uniformitzar-les. També l’executiu va demanar a Encamp que replantegés la reivindicació de cobrar pel sobrevol de les línies elèctriques.

Davant de tot plegat, Gallardo es va preguntar com es pot tancar un acord si no té el suport del cent per cent de tots els comuns ni l’arc parlamentari. Ara el Govern farà una consulta jurídica per veure com plasmar-ho en un document. La intenció és poder començar la setmana que ve l’anàlisi de les transferències.