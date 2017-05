Un informe d’SDP conclou que la situació de Bonet és “injustificable”

La situació de l’exparlamentària de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Sílvia Bonet, com a consellera general independent a ple temps “no té cap justificació ni política ni jurídica”, segons conclou un informe jurídic encomanat per SDP i que la formació farà arribar aquesta mateixa setmana al síndic general.

Així ho van explicar ahir el conseller general d’SDP, Víctor Naudi, i el president de la formació, Jaume Bartumeu, que va assegurar, malgrat que no ho diu l’informe, que “tampoc hi ha una justificació ètica” perquè Bonet, a qui va acusar de “barrejar interessos personals i polítics”, es mantingui en la mateixa situació que quan era parlamentària d’SDP.

“Es vol mantenir en idèntica situació com si no hagués passat res però va decidir marxar”, va remarcar Bartumeu, que va criticar la “tossuda resistència a acceptar la responsabilitat dels seus actes”.

En aquest sentit, Bartumeu, que va demanar excuses públicament per “haver-nos equivocat en la confecció de la nostra candidatura”, va insistir que la situació de Bonet com a consellera a ple temps “no se li pot reconèixer perquè el reglament no ho permet” i perquè tampoc s’adiu amb l’acord pres en junta de presidents de possibilitar un conseller general a ple temps per cada tres parlamentaris, proporció que es redueix a dos en el cas del grup mixt sempre que hi hagi dues formacions.

Precisament, sobre aquesta qüestió Naudi va destacar que “en tant que consellera independent no li correspon” i va remarcar que ell tampoc s’ha plantejat sol·licitar exercir com a conseller a ple temps, ja que “entenc que tampoc em pertoca”.

Així mateix, Naudi, que va remarcar que “les qüestions personals” a les quals es refereix Bonet per demanar continuar a ple temps “s’han de deixar de banda perquè es podria establir un precedent perillós”, va explicar que, després de la reunió mantinguda dilluns pels cinc integrats del grup mixt i el nou repartiment de funcions subscrit –que deixa clar que la representació al Consell d’Europa correspon a SDP–, ha enviat una carta al síndic general per sol·licitar que “es faci efectiu ja” el relleu de Bonet en la delegació al Consell d’Europa i “no allargar la qüestió”.

Finalment, Bartumeu va lamentar que la junta de presidents i Sindicatura “s’aixoplugués en el grup mixt” a l’hora de prendre una decisió –la continuïtat o no de Bonet com a consellera a ple temps– que no li correspon prendre al grup. “Qui ha de prendre la decisió no la volia prendre”, va criticar el president de Socialdemocràcia i Progrés.

Naudi confia que Martí no adopti cap acord amb Rajoy perquè sempre “toca pagar”

El conseller general de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, va expressar el seu desig que la trobada entre el cap de Govern, Antoni Martí, i el president de l’executiu espanyol, Mariano Rajoy, prevista per a aquest migdia sigui del tot “institucional” i serveixi “per enfortir els lligams” entre els dos estats, però que en cap cas serveixi per tancar cap acord perquè “encara ens tocarà pagar una part de l’Eix Mediterrani”.

I és que pel parlamentari d’SDP, que va recordar que després de la darrera reunió entre els dos dirigents “un fiscal i un membre de l’Agència Tributària van venir a fer prospeccions pel país més enllà del que són les comissions rogatòries, “cada vegada que el cap de Govern fa un viatge ens toca pagar alguna obra fora de les nostres fronteres”. Per aquest motiu, Naudi va instar Martí a deixar de banda i evitar “determinats acords”, i més si “han d’acabar empitjorant” l’equilibri que s’hauria de mantenir amb els dos estats veïns.

D’altra banda, el president d’SDP, Jaume Bartumeu, va desvelar que havia mantingut una “trobada informal” amb el secretari general de Liberals d’Andorra, Amadeu Rossell, després de coincidir “casualment” pel carrer. En la conversa van tractar sobre els plantejaments que un i l’altre, en diferents mitjans de comunicació, havien fet en el sentit de la necessitat d’articular un projecte transversal per poder fer front a l’hegemonia de Demòcrates per Andorra. En aquest sentit, Bartumeu, que va insistir en la necessitat de mirar de “teixir” un projecte d’aquestes característiques davant “el desgavell” a què “ens està abocant DA”, va explicar que es van emplaçar per a després del congrés de Liberals d’Andorra.