Una delegació del Consell General, observadora a l'Assemblea de la Cosac

Una delegació del Consell General, integrada pels parlamentaris de la comissió legislativa de Política Exterior Carles Enseñat, Carles Naudi d'Areny-Plandolit i Pere López, participa aquests dies a Malta a la 57a Assemblea plenària de la Cosac, on, entre d'altres, es debatran qüestions com el rol dels parlaments nacionals en el futur de la UE, la situació actual del Brexit i sobre com combatre el tràfic d’éssers humans i la posada en marxa d’una política de retorn i de readmissió humana i eficaç.

La Cosac és la conferència parlamentària més antiga reconeguda en els tractats de la Unió Europea (UE), que agrupa tant representants dels parlaments nacionals membres de la UE com representants del Parlament Europeu, i on a més de ser convidats els parlaments dels països candidats a adherir-se a la UE, poden ser convidats a participar, a iniciativa de la presidència de la UE de torn, altres parlaments nacionals tercers en qualitat d’observadors, especialistes o invitats especials.

Aquesta és la tercera vegada que el Consell General participa com a observador en aquesta Conferència, un fòrum parlamentari que, des de 1989, treballa per reforçar la legitimitat democràtica en el si de la UE, promoure un paper actiu dels parlaments nacionals en els processos de presa de decisions de la UE, i fomentar la cooperació entre els parlaments nacionals i el Parlament Europeu.