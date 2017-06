Unanimitat en l'aprovació de la llei d'assegurances, que fa l'INAF supervisor del sector

El Consell General ha aprovat aquest dijous per unanimitat la Llei d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances que, tal com s'ha posat en relleu, actualitza una normativa que datava del 1989 i que calia adaptar a les necessitats actuals i, sobretot, a les exigències internacionals. S'hi havien presentat 150 esmenes però, malgrat això, tots els grups parlamentaris han votat a favor perquè es puguin mantenir les especificitats del sector i homologar-los a les exigències internacionals. Entre les principals novetats, destaca que l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) passarà a ser el supervisors d'aquest sector.

Tots els grups parlamentaris han votat favorablemente a la Llei d'ordenació i supervisió d'assegurances i reassegurances, tot i que en període d'esmenes se n'hi havien presentat 150. Hi ha hagut coincidència que aquest text era necessari ja que l'actual llei, del 1989, havia quedat desfasada i calia adaptar el text a les necessitats actuals i a les exigències internacionals. D'aquesta manera, s'ha posat en relleu que calia mantenir les especificitats del sector i, a més, donar desposta a les necessitats d'homologació internacionals.

El ministre de Finances, Jordi Cinca, ha posat en relleu que aquesta llei té quatre grans objectius: donar resposta a les exigències en matèria de blanqueig, adaptar el sector a la realitat actual i a les especificitats del país, facilitar la continuïtat d'aquestes companyies i fixar com a premissa que el sector financer no pugui tenir una participació superior al 25% en el segment no vida. Ha remarcat, a més, el consens aconseguit. Entre els principals canvis, tal com ha destacat Cinca, hi ha que a partir d'ara l'Institut Nacional Andorrà de Finances (INAF) passa a ser el supervisor del sector i a anomenar-se Institut Nacional Andorrà d'Assegurances i Finances. A més, ha posat en relleu que s'incideixi en la transparència i la protecció al sector i el consumidor. El titular de Finances també ha remarcat que hi hagi un període d'adaptació de cinc anys, ja que caldran molts esforços tant del sector com de l'administració per adaptar-se a aquesta llei.

El conseller del Partit Socialdemòcrata i president del grup parlamentari mixt, Pere López, ha destacat que al llarg del tràmit parlamentari i gràcies al treball amb el sector s'hagin esvaït certs dubtes, com per exemple la participació del sector financer i que una part de les especificitats del sector s'hagin pogut tenir en compte. De la seva banda, el conseller de Liberals d'Andorra i president suplent del grup parlamentari liberal, Jordi Gallardo, ha emfasitzat que gràcies a les esmenes s'hagi aconseguit una millora legislativa. També des de Demòcrates per Andorra, Marc Ballestà, ha remarcat que es doni compliment a les exigències internacionals i tant el conseller de Socialdemocràcia i Progrés, Víctor Naudi, com la independent Sílvia Bonet s'han mostrat favorables a aquesta llei.

Viabilitat amb França

D'altra banda, també hi ha hagut unanimitat en la proposta d'aprovació de la ratificació de l'acord entre el Govern d'Andorra i el de França relatiu a la millora de la viabilitat de les carreteres nacionals 20, 320 i 22. Malgrat aquesta unanimitat, des de Liberals d'Andorra han mostrat el desacord pel cofinançament de les obres i creuen que s'estableix un precedent i, d'aquesta manera, el conseller Joan Carles Camp ha demanat si la participació de les empreses andorranes en igualtat de condicions en aquest concurs no hauria estat possible en altres concursos. Arran d'aquesta intervenció, hi ha hagut un debat entre Camp i el titular d'Afers Exteriors, Gilbert Saboya, sobre el pacte d'Estat amb la UE.